Rząd właśnie wypuścił „najgorszą ustawę”. Alarm w koalicji

Przypomnijmy, we wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dotyczący „ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, oraz niektórych innych ustaw” . Uznaje on najem krótkoterminowy (do 30 dni) za usługę hotelarską. Krytycy, w tym przedstawiciele Polski 2050 uważają, że takie rozwiązanie nie umożliwia samorządom narzędzi do ochrony miejscowości przed masową "hotelizacją". Najwięcej emocji budzi zatem ograniczenie kompetencji samorządów, które będą mogły jedynie wyznaczać obszary, gdzie tego typu działalność będzie dopuszczalna – wyłącznie w obiektach hotelarskich.

Pełczyńska-Nałęcz: „Najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu”

Swoje niezadowolenie w sprawie rezygnacji z poprawki otwarcie wyraża ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

„Dla dobra mieszkańców i zwykłych ludzi bardzo chcę i jestem gotowa współpracować. Siadłam do rozmów z pana ministrem, w części spraw wypracowaliśmy kompromis. Niestety rozmowy zerwano, a na rząd wjechała ustawa, którą wszyscy zobaczyli wczoraj” – zwróciła się do Władysława Kosiniaka-Kamysza.

„To najgorsza ustawa, jaka wyszła z rządu” – dodała. Poinformowała również, że Polska 2050 zgłosi poprawki do tego projektu „dające prawa samorządom do wprowadzania stref wolnych od airbnb. Oraz dające ludziom prawo do decydowania czy mają hotel/burdel za ścianą” .

Wcześniej zwracała uwagę: „zero praw dla samorządów w ustanawianiu stref wolnych od airbnb. Zero praw mieszkańców w decydowaniu o tym, czy mają, czy nie mają burdelu/hotelu za ścianą. Taki projekt ustawy wyszedł dziś z Rady Ministrów” . Informowała także, że jako jedyna zgłosiła w tej sprawie odrębne zdanie.

„To jest esencja uległości wobec lobbystów. I zero słuchania potrzeb zwykłych ludzi. Dokładne przeciwieństwo tego, co powinniśmy dziś robić, by wygrać przyszłoroczne wybory” – dodała.

„Polska 2050 nie jest wrogiem najmu krótkoterminowego. Polska 2050 broni prawa mieszkańców do decydowania o miejscu, w którym żyją. Nie ma naszej zgody na pisanie prawa pod dyktando lobbystów” – przekazali z kolei przedstawiciele Polski 2050 w serwisie X.

Podział w koalicji ws. najmu krótkoterminowego

Z kolei za proponowanymi zmianami opowiada się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Nowe przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego zwiększą poziom bezpieczeństwa turystów i mieszkańców. Sugestia ulegania lobbystom jest kłamstwem służącym politycznej narracji. Chęć odróżnienia się w koalicji nie powinna przysłaniać współpracy dla dobra przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców” – przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

– Pani Pełczyńska‑Nałęcz miała własne propozycje. Przyjęliśmy regulację, która wdraża dyrektywę, a jednocześnie daje samorządom mechanizmy do ręki, jeżeli chodzi o ewentualne zablokowanie przez daną osobę wynajmowania swojego mieszkania pod Airbnb – stwierdził na antenie TVN24 minister energii Miłosz Motyka.

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