Odsiedział 19 lat na marne? „Trzeba osadzić prawdziwych sprawców”

SN kilka tam temu orzekł, że postępowanie dotyczące podwójnego zabójstwa, do którego doszło w 1999 r. na terenie Zachodniego Pomorza – w Szczecinie – powinno zostać wznowione. Naczelny organ władzy państwowej stwierdził, że ws. pojawiły się nowe fakty, a także materiały dowodowe, którymi od 2018 r. dysponują organy ścigania. Mogą one świadczyć o niewinności Kraski.

Mężczyzna, który usłyszał wyrok dożywotniego więzienia, odsiedział 19 lat (za kraty trafił w 20001 r.). Onet przypomniał, że miejsce odosobnienia opuścił dopiero, gdy prokuratura podważyła jego winę. Pod koniec ubiegłego roku, do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia przeciwko Krasce. Redakcja portalu wskazywała, że po raz kolejny „będzie on musiał zasiąść na ławie oskarżonych – jako główny podejrzany o zabójstwo”.

Arkadiusz Kraska niewinny? „Potrzebne jest osadzenie prawdziwych sprawców”

W środę (15 lipca) w budynku wymiaru sprawiedliwości zebrali się prokuratorzy, pełnomocnicy rodzin, których członkowie zostali zamordowani ok. 27 lat temu, a także m.in. przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (organizacja „dba o tworzenie lepszego prawa z poszanowaniem godności wszystkich ludzi – chroniącego praworządność, wolność i równość”).

– Od trzech dekad bliscy ofiar czekają na sprawiedliwość. Jednak ponowne oskarżenie Arkadiusza Kraski tej sprawiedliwości nie da. Potrzebne jest osadzenie prawdziwych sprawców – przyznała mecenaska, która reprezentuje bliskich tragicznie zmarłych.

Kraska chce umorzenia postępowania – wniosek poparły rodziny ofiar, a także m.in. członkowie HFPC.

Ekspertka zabrała głos

– Znaczące jest to, że ten wniosek poparły rodziny ofiar. Konieczne jest zatrzymanie i osądzenie sprawcy lub sprawców podwójnego zabójstwa z 1999 r. To jednak nie może się wydarzyć, póki na ławie oskarżonych zasiada Arkadiusz Kraska – zaznaczyła Bogumiła Zapaśnik. Prokurator w stanie spoczynku jest autorką pisma do SN – przypomniał Onet. Dziennikarze wskazali, że od lat wierzy ona w niewinność ponownie oskarżonego.

Z ustaleń portalu wynika, że wniosek ws. umorzenia postępowania oddalono.