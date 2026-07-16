Burza wokół książki z przedmową Brauna. Część serwisów wycofała ją ze sprzedaży

Książka „Garbate nosy. Kulisy judaizacji” wywołała skandal i poskutkowała stanowczą reakcją organizacji społecznych. Publikacja, do której przedmowę napisał Grzegorz Braun, została oskarżona o szerzenie antysemityzmu i dehumanizowanie Żydów. W efekcie oferty sprzedaży zniknęły już z kilku popularnych serwisów, choć tytuł nadal można kupić w wielu księgarniach internetowych.

Książka o Żydach Brauna i Roli zniknęła z części platform

Publikacja autorstwa Marcina Roli była dostępna w sprzedaży od około miesiąca. W ostatnich dniach oferty zostały jednak usunięte m.in. z Allegro, OLX i księgarni internetowej Znak.com.pl. Jak podaje „Rzeczpospolita”, mimo to książka wciąż pozostaje dostępna w części e-sklepów i internetowych księgarni.

Sprawa nabrała rozgłosu po interwencjach organizacji społecznych, które uznały, że publikacja nie mieści się w granicach dopuszczalnej debaty publicznej, lecz powiela skrajnie antysemickie stereotypy i teorie spiskowe.

Mowa nienawiści w książce Marcina Roli

Najwięcej emocji wzbudziły zarówno okładka, jak i treść książki. Krytycy wskazują, że publikacja sięga po obrazy i sformułowania kojarzone z najciemniejszymi kartami antysemickiej propagandy. Organizacje walczące z mową nienawiści alarmują, że to nie jest „kontrowersyjna publicystyka”, lecz materiał, który dehumanizuje Żydów i normalizuje skrajny język nienawiści.

W petycjach i materiałach publikowanych w sieci aktywiści z Akcja Demokracja podkreślają, że podobne przekazy historycznie prowadziły do przemocy i wykluczenia, dlatego apelują o wycofanie książki z kolejnych kanałów sprzedaży.

Przedmowa Brauna i kontrowersyjne tezy w książce

Dodatkowe oburzenie wywołała przedmowa Grzegorza Brauna. To właśnie tam pojawiają się sformułowania o Polakach sprowadzanych do roli „szabesgojów”, czyli – jak opisano – podporządkowanych „zwierząt domowych”. W samej książce znalazły się też wypowiedzi przypisujące Żydom i państwu Izrael rolę narzędzia zła oraz elementu globalnego spisku.

Publikacja składa się z wywiadów z osobami związanymi z otoczeniem Grzegorza Brauna oraz komentatorami znanymi z radykalnych poglądów historycznych i politycznych. W książce powraca również wątek procesu, w którym Braun odpowiada m.in. za zgaszenie świec chanukowych w Sejmie.

Granica wolności słowa a bezpieczeństwo

Autor książki i jego zwolennicy przedstawiają całą sprawę jako próbę cenzury i politycznego ataku. Krytycy odpowiadają, że nie chodzi o tłumienie poglądów, lecz o reakcję na treści, które mogą podsycać uprzedzenia i nienawiść.

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