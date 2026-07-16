Zobaczyli niebezpieczne zwierzę. Władze powiatu ostrzegły mieszkańców

Nadleśnictwo Głogów we wczorajszym (opublikowanym 15 lipca) komunikacie prasowym poinformowało „o możliwej obecności zwierzęcia z rodziny kotowatych [Felidae – przyp. red.]” na terenie gminy Pęcław (województwo dolnośląskie). „Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych” – zwrócili się do mieszkańców pracownicy LP.

W środę wskazali, że są w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowym Inspetoratem Weterynarii. „Terenowa Służba Leśna będzie prowadzić obserwację terenów leśnych, celem ewentualnego potwierdzenia obecności zwierzęcia” – podało nadleśnictwo.

Własny komunikat wydały także władze powiatu głogowskiego. „W związku z informacjami o możliwym pojawieniu się na terenie gminy Pęcław zwierzęcia z rodziny kotowatych, przekazujemy niniejszą informację z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności” – zaalarmowali przedstawiciele samorządu.

Na północy Polski odłowiono pumę. „Prosimy o niewywoływanie paniki”

„Na chwilę obecną prowadzone są działania mające na celu potwierdzenie zgłoszeń oraz ustalenie ewentualnego miejsca przebywania zwierzęcia. Do czasu zakończenia prowadzonych czynności zaleca się: zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych, polach oraz obrzeżach miejscowości,zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi przebywającymi na zewnątrz, niewchodzenie w kontakt ze zwierzęciem i niepodejmowanie prób jego płoszenia, chwytania ani śledzenia, zabezpieczenie zwierząt gospodarskich i domowych, w szczególności w porze nocnej i niezwłoczne zgłaszanie wszelkich wiarygodnych obserwacji do numeru alarmowego (112) lub do właściwych służb z terenu Powiatu Głogowskiego” – zasugerował powiat.

W dalszej części posta, który został opublikowany na platformie Facebook, władze „proszą o niewywoływanie nieuzasadnionej paniki oraz przekazywanie wyłącznie informacji pochodzących z oficjalnych źródeł”. „Ponadto zwracamy się z prośbą o nierozpowszechnianie niesprawdzonych doniesień i zdjęć w mediach społecznościowych, które mogą utrudniać działania służb” – zaznaczyli urzędnicy.

Warto przypomnieć, że w tym roku, na terenie gminy Polanów (woj. zachodniopomorskie), odłowiono pumę (Puma concolor). Obecnie znajduje się ona pod opieką weterynarzy. „Najprawdopodobniej zostanie przekazana do ogrodu zoologicznego” – podał portal Gazeta.

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