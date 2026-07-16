Ostrzeżenie Warszawskiego ZOO. „Może to doprowadzić do tragicznych konsekwencji”

Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie w dniu 15 lipca (w środę) opublikował na platformie Facebook niepokojący post.

Dzień wcześniej jeden ze zwiedzających „rzucał” czymś w goryla, którego nazwano Azizi. A to nie wszystko – kolejne osoby próbowały karmić zwierzę.

„W trosce o zdrowie Aziziego Opiekunowie musieli czasowo zamknąć wybieg zewnętrzny. Wymaga on obecnie szczególnej opieki i przez tę sytuację nawet nie mógł cieszyć się świeżym powietrzem poza budynkiem” – poinformowali przedstawiciele zoo.

Warszawskie ZOO ostrzegło zwiedzających. „Zareagujemy natychmiast”

Warszawski ogród zoologiczny wskazał, że to, czego dopuścili się ludzie, „nie jest niewinnym żartem ani gestem sympatii”. „Każde zwierzę ma dietę przygotowaną przez specjalistów. Jest ona dostosowana do gatunku, wieku, stanu zdrowia oraz ewentualnego leczenia. Nawet niewielki kawałek jedzenia podany przez osobę z zewnątrz może spowodować poważne problemy zdrowotne, zaburzyć leczenie, wywołać zatrucie lub doprowadzić do tragicznych konsekwencji” – wytłumaczyli opiekunowie goryla nizinnego (Gorilla gorilla).

To samo tyczy się innego – karygodnego zachowania. „Rzucanie przedmiotów do zwierząt powoduje stres, może prowadzić do urazów oraz zaburza ich naturalne zachowania. To żywe, czujące istoty, które zasługują na szacunek i spokój. Na każdą taką sytuację reagujemy natychmiast. Warszawskie ZOO jest monitorowane, a obowiązujący regulamin jednoznacznie zakazuje dokarmiania zwierząt i wrzucania czegokolwiek na wybiegi. Najlepszym wyrazem troski o zwierzęta jest uszanowanie ich potrzeb” – podkreśliło zoo.

Ogród zaapelował do wszystkich osób, które planują odwiedzić go w przyszłości, by „nie karmiły zwierząt”, „nie wrzucały niczego na wybiegi” i „nie rzucało przedmiotami czy jedzeniem w zwierzęta – niezależnie od gatunku”.

facebook