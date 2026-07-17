Awantura między politykami PiS w TV Republika. „Rozbijacie prawicę!”

Wewnętrzny konflikt w PiS przeniósł się z partyjnych narad do studia telewizyjnego. Po decyzji prezydium partii o zakazie działania wewnętrznych organizacji wybuchł ostry spór wokół stowarzyszenia Rozwój Plus związanego z Mateuszem Morawieckim. W TV Republika starli się Michał Wójcik i Marcin Horała, którzy przerzucali się oskarżeniami o rozbijanie prawicy.
PiS zakazuje wewnętrznych organizacji, frakcja Morawieckiego słabnie
W środę władze PiS zdecydowały, że w partii nie powinny działać dodatkowe polityczne struktury. Część środowisk związanych z ugrupowaniem zadeklarowała podporządkowanie się tej decyzji. Jacek Sasin i Tobiasz Bocheński zapowiedzieli likwidację stowarzyszenia Po pierwsze Polska.
Inaczej wygląda sytuacja wokół inicjatywy Rozwój Plus, powołanej przez byłego premiera i wiceprezesa PiS Mateusza Morawieckiego. To właśnie ona stała się punktem zapalnym w kolejnym sporze wewnątrz partii.
Ostre starcie polityków PiS w TV Republika
Do mocnej wymiany zdań doszło w czwartek na antenie TV Republika. Michał Wójcik zapytał Marcina Horałę, dlaczego środowisko byłego premiera podejmuje decyzje, które w jego opinii prowadzą do rozbijania prawicy i samego PiS.
– Po co idziecie drogą, która jest ślepa, a tak naprawdę rozbija prawicę i Prawo i Sprawiedliwość? – zaatakował Wójcik.
Horała odpowiedział, że to nie jego środowisko używa języka wykluczenia i oskarżeń. Przekonywał, że problem nie polega na rozbijaniu partii, ale na szukaniu odpowiedzi na realne polityczne wyzwania.
– Ale to nie my mówimy o jakimkolwiek rozbijaniu i usuwaniu.To nas, a nie my i to jest ta różnica – stwierdził Horała.
Spięcie o Rozwój Plus Morawieckiego
W trakcie rozmowy napięcie między politykami PiS rosło. Wójcik ironicznie nawiązał do wydarzenia przygotowywanego przez Mateusza Morawieckiego, a Horała skupił się na politycznych argumentach i danych z sondaży.
Wiceprezes Rozwoju Plus zwracał uwagę m.in. na dużą różnicę między wysokim poparciem młodych wyborców dla Karola Nawrockiego a niższym poparciem dla samego PiS. Jego zdaniem partia powinna szukać sposobu na odzyskanie tych wyborców i lepsze wykorzystanie nastrojów antyrządowych.
– No przecież, jeżeli ktoś popiera pana prezydenta Karola Nawrockiego, to on nie powinien być z góry stracony dla PiS. Nie powinno być niemożliwością go przekonać do PiS-u. Dlaczego w każdym sondażu jest tak, że liczba osób, które negatywnie albo bardzo negatywnie oceniają rząd Donalda Tuska, jest dużo wyższa niż łączne poparcie partii opozycyjnych – mówił Horała.
Wójcik stawia twardy zarzut wobec ludzi Morawieckiego
Najmocniejsze słowa padły pod koniec rozmowy. Wójcik dopytywał, dlaczego środowisko Morawieckiego nie realizuje swoich pomysłów bezpośrednio w ramach PiS.
– Co ci przeszkadza realizować to w ramach PiS-u?No mów! – grzmiał Wójcik w TV Republika.
Gdy Horała przekonywał, że taka jest właśnie intencja stowarzyszenia, polityk Suwerennej Polski odpowiedział wprost: – Wy jesteście obok PiS-u.
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