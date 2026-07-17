Nawrocki zawetował związki partnerskie. Wskazał jednak inne rozwiązanie

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawy wprowadzające związki partnerskie – poinformował Paweł Szefernaker. Jak podkreślił szef gabinetu prezydenta, decyzja wynika z oceny, że proponowane przepisy nie ograniczały się do ułatwień administracyjnych, ale tworzyły nową instytucję prawną zbliżoną do małżeństwa.

Nawrocki zawetował związki partnerskie

Według otoczenia prezydenta zawetowane ustawy wykraczały poza rozwiązania porządkujące codzienne sprawy obywateli. W ocenie głowy państwa oznaczałyby stworzenie konstrukcji prawnej, która mogłaby naruszać konstytucyjną ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

To właśnie ten argument miał przesądzić o decyzji o wecie.

Jest otwarcie na inne rozwiązanie

Paweł Szefernaker zaznaczył jednocześnie, że prezydent jest gotów podpisać ustawę o statusie osoby bliskiej. Taki projekt – według deklaracji z Pałacu Prezydenckiego – miałby realnie rozwiązywać problemy obywateli, ale bez wprowadzania rozwiązań interpretowanych jako odpowiednik małżeństwa.

To sygnał, że całkowite zamknięcie drogi do zmian nie musi oznaczać końca prac nad nowymi przepisami.

Co zakłada status osoby bliskiej

Projekt przygotowany wspólnie przez polityków PSL i Lewicy przewiduje wprowadzenie instytucji statusu osoby najbliższej. Zgodnie z propozycją dwie pełnoletnie osoby mogłyby zawrzeć przed notariuszem umowę, a następnie zarejestrować ją w urzędzie stanu cywilnego.

Nowe przepisy miałyby dawać konkretne uprawnienia, m.in. możliwość wyboru ustroju majątkowego, ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, korzystania ze wspólnego mieszkania, uzyskania informacji medycznych o partnerze oraz reprezentowania go w codziennych sprawach.

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