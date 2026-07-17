Minister finansów alarmuje po wetach Nawrockiego. Budżet ma tracić 5-6 mld zł

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że kolejne weta prezydenta Karola Nawrockiego uszczuplają dochody państwa o co najmniej 5-6 mld zł rocznie. Jak podkreślił, chodzi o przepisy, które miały poprawić kondycję budżetu i zwiększyć wpływy do finansów publicznych.

Domański: budżet traci miliardy przez weta prezydenta Nawrockiego

Do sprawy minister odniósł się po publikacji najnowszych danych resortu finansów. Z przedstawionych szacunków wynika, że po pierwszej połowie 2026 roku deficyt budżetu państwa wyniósł 123,7 mld zł. Dochody przekroczyły 278,7 mld zł, a wydatki sięgnęły 402,4 mld zł.

Domański przyznał, że szczególnie niepokoją go decyzje prezydenta blokujące ustawy, które – w ocenie rządu – miały wzmocnić finanse państwa.

— To, co mnie bardzo martwi, to to, że prezydent wetuje kolejne ustawy, dzięki którym moglibyśmy dalej wzmacniać finanse państwa — powiedział minister finansów w programie „Jeden na jeden” w TVN24.

Te ustawy dałyby wielkie wpływy do budżetu państwa

Szef resortu finansów wymienił kilka rozwiązań, które jego zdaniem mogły zwiększyć wpływy do budżetu. Wśród nich znalazły się przepisy dotyczące wzmocnienia finansów NFZ, podwyżki akcyzy na alkohol oraz działań uszczelniających rynek budowlany dotyczący obrotu materiałami budowlanymi.

— Niedawno zawetował działania uszczelniające na rynku budowlanym związanym z obrotem betonem, to ponad 1 mld zł, które mogły wpaść do budżetu państwa – mówił minister finansów.

Jak zaznaczył, samo zablokowanie zmian dotyczących rynku budowlanego mogło oznaczać utratę ponad 1 mld zł wpływów. Według ministra ostrożne wyliczenia pokazują, że łączne skutki wet mogą sięgać kilku miliardów złotych rocznie.

Nawrocki wetuje kolejne ustawy

17 lipca prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejne dwie ustawy. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz przepisy wprowadzające tę ustawę. Oznacza to, że łącznie Nawrocki zawetował już 41 ustaw.

Czytaj też:

Nawrocki złamał prawo? „Prezydent nie może podejmować takich decyzji” Czytaj też:

Nawrocki gra na zwłokę? Pokrętne tłumaczenia rzecznika prezydenta