Wyścig z czasem pod Gryfinem. Tak chcą uratować jeden z symboli Polski

Lasy Państwowe poinformowały, że leśnicy z Nadleśnictwa Gryfino wraz z naukowcami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie chcą stworzyć metodę, dzięki której będzie możliwe stworzenie kopii słynnego lasu z krzywymi sosnami. Porozumienie w tej sprawie podpisano 10 lipca.

Chcą odtworzyć Krzywy Las. Jakimi metodami?

„Jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji przyrodniczych Pomorza Zachodniego, wkracza w kolejny etap rewitalizacji (...). Porozumienie, które umożliwi stworzenie 'nowego Krzywego Lasu' podpisali Jan Grzyś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino oraz dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT – Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” – przekazali w komunikacie przedstawiciele Nadleśnictwa Gryfino.

Program „Krzywy Las 2.0” zakłada stworzenie na zastępczej powierzchni, założonej w 2021, roku lasu krzywych sosen. Na terenie rośnie już kilka tysięcy roślin uzyskanych z nasion drzew, które rosną w Krzywym Lesie, a także sosny, które mają by mechanicznie formowane na kształt tych, które odbiegają wyglądem od swoich klasycznych odpowiedników.

„Metodykę tego procesu przygotuje zespół badawczy pod kierownictwem dr hab. inż. Marcina Kubusa, prof. ZUT, z Katedry Architektury Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie” – poinformowano.

Leśnicy zwrócili uwagę, że podjęto te działania, ponieważ „stare, legendarne krzywe drzewa, zgodnie z odwiecznymi prawami natury, będą zamierać – już dziś można obserwować ten proces” .

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Krzywy las przyciąga turystów. Czym się wyróżnia?

Przypomnijmy, popularny na Pomorzu Krzywy Las od lat przyciąga tłumy turystów. Tworzą go zdeformowane sosny zwyczajne. Wyróżniają się wygiętymi w charakterystyczny sposób pniami – nieco przypominającymi litery „J” . Obecnie jest ich 95, choć początkowo było ich aż 400 na powierzchni około 1,6 tys. m kw.

Badacze mają teraz ustalić, jak doszło do tego typu zdeformowania. – Spojrzą w przeszłość, badając aktualny Krzywy Las, a jak już jakąś formę odpowiedzi uzyskamy, wtedy zaczniemy wyginać sosny, licząc na to, że uda się uzyskać podobny efekt – zapowiedział Daniel Pogorzelec, w rozmowie z Interią.

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