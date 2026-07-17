Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim zakończone. Jest komunikat PiS-u

Rafał Bochenek poinformował w serwisie X, że politycy odbyli „spokojną rozmowę”, jednak „nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej”.

Jak dodał „panu prezesowi zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich”.

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