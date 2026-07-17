Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim zakończone. Jest komunikat PiS-u
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Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim zakończone. Jest komunikat PiS-u

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Pilne. Wkrótce więcej informacji
Pilne. Wkrótce więcej informacji Źródło: Wprost
Rzecznik PiS-u poinformował, że zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Ujawnił, że nie doprowadziło „do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej”.

Rafał Bochenek poinformował w serwisie X, że politycy odbyli „spokojną rozmowę”, jednak „nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej”.

Jak dodał „panu prezesowi zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich”.

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