Agresja wobec Ukraińców, gierki Zełenskiego i wątroba szyta na miarę. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„To ekscesy, nie trend”. – Większość polskiego społeczeństwa nie daje przyzwolenia na takie zachowania. Trzeba byłoby dolać jeszcze mnóstwo paliwa do tego ogniska, aby wybuchł z tego groźny pożar – tak serię ataków na Ukraińców w Polsce ocenia prof. Tomasz Nałęcz w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Zabrakło nam autorytetów”. – Niektórzy z polityków mówią rzeczy potworne, aż się włos na głowie jeży. Gdy patrzę na ich twarze i sposób, w jaki mówią, widzę w ich oczach nienawiść – komentuje Tadeusz Cymański w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Gierki Zełenskiego”. Prezydent Ukrainy zwalnia popularnego ministra obrony, który zwalczał korupcję w armii i dał krajowi sukcesy na froncie. Potwierdzają się hipotezy, które pojawiły się przy konflikcie z Polską o „bohaterów UPA”– pisze Jakub Mielnik.

„Wątroba szyta na miarę”. Prof. Michał Grąt przeprowadził z sukcesem pierwszy na świecie przeszczep chimeryczny wątroby. – Chcieliśmy przesunąć medyczną granicę – tłumaczy w rozmowie z Katarzyną Pinkosz.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Szyld dla dwojga”. Nowa partia Pauliny Hennig-Kloski nie ma żadnych szans na samodzielny start w wyborach parlamentarnych. Ale nie o to chodzi, tylko o szyld partyjny i miejsca na listach KO – analizuje Eliza Olczyk.

„Ministrów rzuca się na pożarcie”. – Paradoksalnie, w pewien sposób się cieszę, że sytuacja w ochronie zdrowia jest już tak zła. Tylko skrajny kryzys zmusza polityków do podejmowania trudnych i odważnych decyzji – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Andrzej Sośnierz.

„Jasna karta historii”. Tzw. pedagogika wstydu nie była publicystycznym mirażem. W latach 90. naprawdę mieliśmy do czynienia z nasiloną aktywnością wymierzoną w przekonanie Polaków, że mają oni piękną historię – pisze Jan Wróbel.

„Polski papież i Karaiby”. Antigua i Barbuda było już siedzibą baz wojskowych brytyjskiej marynarki wojennej, obecnie stoją tam bazy amerykańskie, a niedługo pojawi się tam sanktuarium św. Jana Pawła II – pisze ks. Robert Nęcek.

„Instrukcje na trudne czasy”. Tomasz Michniewicz, organizator wypraw, pisarz i trener kryzysowy, w wywiadzie Andrzeja Kwaśniewskiego mówi o sztuce zaradności, mózgu zaprojektowanym do przeżycia i o tym, jak przygotować się na kryzysy.

„Sekstorsja”. To rzadki przykład przestępstwa seksualnego, w którym większość ofiar to mężczyźni – u dorosłych, i chłopcy – u nieletnich, gdzie przewaga jest jeszcze wyraźniejsza – ostrzega Michał Pozdał.

„Orka na Bałtyku”. Polska podpisała kontrakt na trzy nowoczesne okręty podwodne, które mają nie tylko odbudować zdolności Marynarki Wojennej, ale także zmienić układ sił na Bałtyku. Więcej w tekście Łukasza Pacholskiego.

„Mit Air Force One”. Ten samolot nie jest luksusowym środkiem transportu. Jest wojskowym systemem bezpieczeństwa. To zasadnicza różnica, której często nie dostrzega opinia publiczna – tłumaczy gen. Andrzej Pawlikowski.

„Byłem obrażony na komedię”. – Uważałem, że wyrządziła mi wielką krzywdę, zaszufladkowała mnie. Obiecałem sobie, że w komediach nie będę grał – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Cezary Pazura przy okazji 4. już sezonu serii „LOL: Kto się śmieje ostatni”.

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