TV Republika przeszła samą siebie. „Kurka wodna, to dopiero technologia”

Telewizja Republika od kilku tygodni prowadzi szeroko zakrojoną akcję zachęcającą widzów do finansowego wsparcia stacji. Na antenie regularnie pojawia się kod QR umożliwiający szybkie przekazanie pieniędzy, a prowadzący na bieżąco informują o wynikach zbiórki i zachęcają odbiorców do kolejnych wpłat.

Miłosz Kłeczek prosi widzów o wpłaty dla TV Republiki

Jedną z osób najbardziej zaangażowanych w akcję jest Miłosz Kłeczek. W swoim programie „Miłosz Kłeczek. Wysokie napięcie” wielokrotnie apelował do widzów o mobilizację i przekonywał, że dalsze funkcjonowanie stacji zależy od ich wsparcia.

Prowadzący zapowiadał przy tym, że wraz ze wzrostem liczby wpłat widzowie będą mogli zobaczyć specjalnie przygotowane materiały. Jednym z nich miał być krótki film stworzony przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, przedstawiający postać przypominającą premiera Donalda Tuska w satyrycznej scenie.

Miłosz Kłeczek przekonywał, że każda kolejna wpłata przybliża widzów do „odblokowania” następnych treści. W trakcie programu mówił o potrzebie „pełnej mobilizacji” i zachęcał odbiorców do aktywnego udziału w zbiórce. Przekonywał również, że stacja potrzebuje pieniędzy, aby działać w czasie – jak określił – „opresyjnej władzy Donalda Tuska i jego ekipy”.

TV Republika pokazała materiał AI z Donaldem Tuskiem

Największe emocje wzbudziła jednak zapowiedź materiału wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Po przekroczeniu progu 500 wpłat na antenie stacji Tomasza Sakiewicza pokazano nagranie, w którym pojawia się komputerowo stworzona postać przypominająca Donalda Tuska.

W scenie, którą zobaczyli widzowie, bohater stylizowany na szefa rządu znajduje się przy rakiecie. – Ciekawe, czy poleci w kosmos? – komentował z uśmiechem pracownik TV Republika.

W dalszej części nagrania głos przypominający premiera mówi: „Kurka wodna, to dopiero technolodżia” przy okazji wkręcając śrubę w rakietę. – No, dzieje się. Ostatnia śruba kluczem francuskim dokręcona, to chyba czas wsiadać na pokład – komentował wyraźnie podekscytowany Miłosz Kłeczek.

TV Republika ujawniła, ile wpłacili widzowie w 2025 roku

Łączne przychody sprzedażowe Telewizji Republika w ubiegłym roku wyniosły ponad 57 mln zł. W 2024 r. było to ponad 39 mln złotych. Głównym źródłem utrzymania stacji Tomasza Sakiewicza są darowizny od widzów. W 2025 roku TV Republika uzyskała w ten sposób ponad 55,5 mln złotych, a więc o 60,9 proc. więcej niż przed rokiem (34,53 mln złotych).

Działalność Telewizji Republika w minionym roku kosztowała 112,51 mln złotych, o 57,1 proc. więcej niż przed rokiem (71,59 mln złotych). Kwotowo najmocniej w górę poszły wydatki na usługi obce – z 50,93 do 79,51 mln złotych. Chodziło tutaj przed wszystkim o koszty nadawania z multipleksu oraz koszty koncesji naziemnej.

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