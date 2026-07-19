Przełom ws. zaginionej Jowity Zielińskiej? W lesie znaleziono ludzkie szczątki

Niepokojącego odkrycia dokonano w sobotę 18 lipca w lesie w okolicach Lisin. Jak przekazała TVP3 Bydgoszcz, przebywający tam mężczyźni natrafili na ludzkie kości i fragmenty odzieży. Zgłoszenie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Rypinie o godzinie 19.29. Skierowany na miejsce patrol potwierdził odnalezienie szczątków. Do działań włączono prokuratora oraz funkcjonariuszy laboratorium kryminalistycznego.

– Trwają działania mające na celu ustalenie tożsamości osoby, do której należały odnalezione szczątki – poinformowała asp. sztab. Dorota Rupińska z rypińskiej policji. Zabezpieczony materiał zostanie poddany szczegółowym badaniom. Dopiero ich wyniki pozwolą jednoznacznie potwierdzić, czy szczątki należą do Jowity Zielińskiej. Według TVP3 Bydgoszcz wstępne oględziny wskazują jednak, że może chodzić o poszukiwaną kobietę.

Jowita Zielińska zaginęła dwa lata temu

Jowita Zielińska zaginęła 6 lipca 2024 roku. Tego dnia pojechała rowerem z domu w Lisinach do pracy w sklepie w Rypinie. Po południu była widziana w Rojewie, około kilometra od miejsca zamieszkania. Do domu jednak nie dotarła, a jej telefon przestał być aktywny.

W poszukiwania zaangażowano policjantów, strażaków, grupy poszukiwawcze i mieszkańców. Po około miesiącu w lesie odnaleziono rower należący do kobiety. Śledczy oceniali, że mógł zostać pozostawiony tam celowo.

Niedawno bliscy Jowity ponownie zaapelowali o pomoc w wyjaśnieniu jej losu. – Nie ma dnia, abyśmy nie myśleli o Jowicie – mówili. Policja informowała wówczas, że w sprawie nie ma jednej wiodącej hipotezy.

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