Politycy PiS rzucili się sobie do gardeł. „Syn marnotrawny” i „to nie twój dom”

Publiczna awantura w PiS rozpoczęła się od sporu Kacpra Płażyńskiego z Marcinem Horałą. Pierwszy zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu dzielenie partii, drugi stanął w obronie byłego premiera. Horała wypomniał Płażyńskiemu, że nie zaangażował się równie mocno w kampanię Karola Nawrockiego.

Płażyński odpowiedział, że jego nieobecność na jednym z dużych wieców była związana z dramatyczną sytuacją rodzinną. Jego żona, krótko po urodzeniu dziecka, trafiła do szpitala z poważnym krwotokiem. Polityk nazwał wykorzystanie tej sytuacji w partyjnym sporze „obrzydliwym”.

Jaki: „Rynsztok”. Szynkowski vel Sęk: „Przeproś”

W obronie Płażyńskiego stanął Patryk Jaki. „Horała. Nie pierwszy raz. Rynsztok. Idealny dla Soku z Buraka” – napisał europoseł na platformie X.

Odpowiedział mu Szymon Szynkowski vel Sęk, związany ze środowiskiem Morawieckiego. Wypomniał Jakiemu, że w swojej karierze był związany z kilkoma ugrupowaniami, w tym krótko z Platformą Obywatelską. Wezwał go do przeprosin i pracy na rzecz PiS.

Na tym wymiana zdań się nie zakończyła. Szynkowski vel Sęk nazwał Jakiego „synem marnotrawnym”, przyjętym do politycznego domu po „wędrowaniu po okolicznych gospodach”.

„Ty mnie do niczego nie przyjmowałeś. Twój wpływ na to był taki jak mój na rozwój fizyki kwantowej. To nie Twój dom. Reprezentujesz najsłabszą strukturę w kraju. Z megalomanii się leczy – odpowiedział Jaki. Stwierdził, że ten „dom” tworzył Jarosław Kaczyński. „Wy chcecie Panu prezesowi bezczelnie i zuchwale zabrać dorobek i partie” – podkreślił. Przypomniał również, że były premier w przeszłości był członkiem Rady Gospodarczej przy Donaldzie Tusku.

Szynkowski vel Sęk zakończył wymianę apelem o więcej spokoju i szacunku dla partyjnych kolegów. Niemal równocześnie Jarosław Kaczyński wezwał polityków PiS do „chwili oddechu i łyku zimnej wody”.

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