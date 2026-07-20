Eskalacja postępuje. Pobito Polaka, który bronił chłopca z Ukrainy

60-letni mężczyzna na policję zgłosił się w sobotę 18 lipca. Razem z żoną opowiedział funkcjonariuszom o pobiciu, którego ofiarą padł dzień wcześniej. Na skutek odniesionych obrażeń zaczął cierpieć na zaniki pamięci.

Poznań. 60-latek bronił ukraińskiego nastolatka, został pobity

Z jego relacji wynikało, że do pobicia doszło na przystanku na ulicy Krupińskiego. Zaczęło się jednak wcześniej, jeszcze w tramwaju. 60-latek był świadkiem obrażania ukraińskiego chłopca przez trzech dorosłych mężczyzn. Postanowił zareagować i stanąć w obronie dziecka. Agresorzy zwrócili się wówczas przeciwko Polakowi, doszło do szarpaniny i w końcu pobicia. Mężczyzna miał otrzymać silny cios w oko, a po wszystkim częściowo stracić pamięć.

– Z opisu przekazanego policjantom z Komisariatu Poznań Północ wynikało, że grupka 3-4 mężczyzn zaczepiała w tramwaju kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy. On nie reagował na te zaczepki, natomiast 60-latek, który to wszystko obserwował, starał się uspokoić sytuację. Wtedy napastnicy stali się agresywni – opowiadał rzecznik poznańskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

– Do wydarzenia przy ulicy Kurpińskiego doszło w wyniku wcześniejszej kłótni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka. Uderzył go kilkakrotnie. Ten mężczyzna upadł, wówczas rozdzieliła ich jakaś kobieta – dodawał w rozmowie z Wielkopolską Telewizją Kablową.

Pobicie w 60-latka w Poznaniu. Policja działa

Borowiak potwierdził, że opisywane tutaj zdarzenie jest przedmiotem śledztwa. Policja przesłuchała już świadków i zabezpieczyła nagrania monitoringu z przystanku, na którym rozegrała się ta scena przemocy. Nagrania z miały dotrzeć do śledczych w poniedziałek 20 lipca. Na ich podstawie możliwa będzie pełna identyfikacja podejrzanych.

Zdarzenie z Poznania wpisuje się niestety w rosnącą falę przestępstw z nienawiści. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek przytoczył w ubiegłym tygodniu statystyki na ten temat. W latach 2024-2025 odnotowano ponad 30-procentowy wzrost takich zdarzeń — z 760 w 2024 roku do 1200 w 2025 roku.

Pod koniec czerwca to samo zjawisko opisywał raport „Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami”. Badaczkę migracji dr Olena Babakova i prof. Uniwersytetu Warszawskiego Przemysław Sadura odnotowywali w nim wzrost nastrojów antyukraińskich.

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