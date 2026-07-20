Ma być przyszłością tego rządu. Jak oceniają go Polacy?

Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych cieszy się umiarkowanie wysokim poparciem – wynika z badania UCE RESEARCH dla Onetu. Ponad 41 proc. ankietowanych oceniło jego działalność dobrze, ale jednocześnie niemała grupa respondentów pozostaje krytyczna. Najnowszy sondaż pokazuje więc, że szef polskiej dyplomacji budzi wyraźne emocje i nie pozostawia opinii publicznej obojętnej.

Nowy sondaż. Ponad 41 proc. ocenia Sikorskiego dobrze jako szefa MSZ

Respondenci zostali zapytani, jak oceniają Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych. Odpowiedzi pozytywne – "zdecydowanie dobrze" oraz "raczej dobrze" – dały łącznie 41,6 proc. badanych. To oznacza, że więcej niż czterech na dziesięciu Polaków dobrze ocenia sposób, w jaki kieruje polską dyplomacją.

Jednocześnie 22,6 proc. uczestników badania wybrało odpowiedź neutralną. To ważny sygnał, bo pokazuje, że duża część opinii publicznej nie wystawia dziś jednoznacznej oceny działalności ministra.

Krytycznych ocen na temat Sikorskiego też nie brakuje

W sondażu pojawił się również wyraźny odsetek ocen negatywnych. Odpowiedzi "raczej źle" i "zdecydowanie źle" wskazało łącznie 23 proc. respondentów. Dodatkowo 12,8 proc. badanych zadeklarowało, że nie ma zdania lub nie potrafi ocenić działań szefa MSZ.

Taki rozkład odpowiedzi w sondażu pokazuje, że choć bilans ocen jest dla Sikorskiego korzystny, to nie można mówić o pełnym politycznym komforcie. Minister ma grupę wyraźnych zwolenników, ale równie istotna pozostaje przestrzeń sceptycyzmu i wahań.

Sikorski wrócił do MSZ z dużym doświadczeniem

Na ocenę Radosława Sikorskiego wpływa nie tylko bieżąca aktywność, ale też polityczne doświadczenie z poprzednich lat. Funkcję szefa polskiej dyplomacji pełnił już wcześniej w rządach Donalda Tuska i PiS, a do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wrócił w grudniu 2023 roku. Później objął także funkcję wicepremiera. Należy do najbardziej rozpoznawalnych polityków zajmujących się dyplomacją i sprawami zagranicznymi. Jako szef MSZ odpowiada za relacje Polski z partnerami zagranicznymi, współpracę z prezydentem w sprawach międzynarodowych oraz budowanie pozycji kraju na arenie międzynarodowej.

Badanie zostało przeprowadzone w połowie lipca przez pracownię UCE RESEARCH dla Onetu.

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