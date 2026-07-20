Obowiązkowa służba dzieli Polaków. Szkolenia wojskowe zyskują poparcie

W sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytano respondentów, czy ich zdaniem w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa, szczególnie ze względu na obecną sytuację na świecie.

Co Polacy sądzą o obowiązkowym poborze? Wyniki sondażu

Badanie wykazało, że 51,1 proc. uczestników sondażu jest przeciwnym przywróceniu zasadniczej służby wojskowej. Z kolei 37,7 proc. osób poparło ten pomysł. 11,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Przywrócenie zasadniczej służby wojskowej popierają najczęściej wyborcy opozycji – to 45 proc. osób. Większość z nich to osoby powyżej 60 roku życia (50 proc.), mieszkańcy wsi (41 proc.), a także osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym (60 proc.). „Takie nastawienie mają głównie osoby oglądające TV Republika i czytające dzienniki prasowe (po 61 proc. wskazań) oraz deklarujące niemal w równym stopniu poglądy lewicowe (41 proc.), jak i prawicowe (40 proc.)” – podkreśliła gazeta.

Poborowi najczęściej sprzeciwiają się kobiety (54 proc.), osoby w wieku 30 lat (65 proc.), a także mieszkańcy dużych miast (59 proc.) oraz małych miejscowości (58 proc.). Tego samego zdania są również osoby z wyższym wykształceniem (60 proc.). Niechęć wobec tego pomysłu wykazali także wyborcy o poglądach centrowych (59 proc.), a także osoby, które czerpią wiadomości dotyczące kwestii międzynarodowych z mediów społecznościowych (57 proc.).

Kim są przeciwnicy? Najczęściej sprzeciwiają się poborowi kobiety (54 proc.), 30-latkowie (65 proc.), niemal w równym stopniu mieszkańcy dużych miast (59 proc.), jak i małych miejscowości (58 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (60 proc.). Największą niechęć wykazują osoby deklarujące poglądy centrowe (59 proc.) i te czerpiące wiadomości o sytuacji międzynarodowej przeważnie z mediów społecznościowych (57 proc.).

Jednocześnie 76,6 proc. respondentów popiera obowiązkowe przeszkolenia wojskowe kobiet i mężczyzn. Przeciwko takiemu rozwiązaniu sprzeciwia się 17,6 proc., a 5,8 proc. osób nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż przeprowadzono metodą CATI od 10 do 11 lipca 2026 r. wśród 1067 osób.

Co z obowiązkową służbą wojskową w Polsce?

Przypomnijmy, w czerwcu w rozmowie z Wirtualną Polską wiceminister obrony Cezary Tomczyk wypowiedział się na temat ewentualnego przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Jego zdaniem, dopóki zgłaszają się ochotnicy, nie ma konieczności przymusowego poboru.

– Na razie nie ma takiej potrzeby. W ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i wakacji z wojskiem mamy rocznie ok. 50 tys. rekrutów – ochotników, którzy sami chcą przejść przeszkolenie – przekazał Tomczyk.

– Póki mamy ochotników, nie ma potrzeby sięgania po przymus. Jeżeli przyjdzie taki moment, nie będzie wyjścia – dodał.

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