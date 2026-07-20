Korneluk stanowczo o działaniach prokuratury. „Nie ma dzisiaj świętych krów”

Dariusz Korneluk zapewnił, że „kierowana przez niego Prokuratura Krajowa prowadzi postępowania wyłącznie w oparciu o przepisy prawa i zgromadzony materiał dowodowy”. W rozmowie na antenie TOK FM prokurator krajowy podkreślił, że jako szef instytucji bierze pełną odpowiedzialność za sposób jej funkcjonowania

Jak wyjaśnił Dariusz Korneluk, śledczy nie kierują się przynależnością polityczną osób objętych postępowaniami. – Wszędzie tam, gdzie zostało popełnione przestępstwo, bez względu na to, kto je popełnił, tam wyciągamy konsekwencje prawne, kierujemy wnioski o uchylenie immunitetów, których w ostatnim czasie jest bardzo wiele – powiedział prokurator krajowy.

Dodał, że „dla prokuratury nie ma znaczenia, z jakim środowiskiem politycznym związana jest osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie”. – Stawiamy zarzuty bez względu na to, jaki dana osoba posiada garnitur polityczny. Nie ma dzisiaj świętych krów. Ktoś, kto popełni przestępstwo, musi za nie ponieść odpowiedzialność – podkreślił.

Dariusz Korneluk przedstawił również dane dotyczące wniosków o uchylenie immunitetów, które od czasu objęcia przez niego stanowiska zostały skierowane do prokuratora generalnego. – Od marca 2024 roku, czyli od momentu, kiedy objąłem funkcję, przedstawiłem obu prokuratorom generalnym 32 wnioski o uchylenie immunitetów parlamentarnych, różnych – poinformował.

Jak wynika z jego wypowiedzi, część tych spraw jest już na dalszym etapie postępowania, natomiast kolejne wnioski są obecnie rozpatrywane przez właściwe organy.

W rozmowie pojawił się także temat relacji prokuratora krajowego z ministrem sprawiedliwości. Dariusz Korneluk zdecydowanie zaprzeczył medialnym doniesieniom sugerującym istnienie konfliktu pomiędzy nim a Waldemarem Żurkiem. Zapewnił, że współpraca przebiega bez zakłóceń, a obaj pozostają w stałym kontakcie. – To jest informacja wprowadzająca w błąd. Dementuję, nie ma żadnego konfliktu. Ktoś, kto tak mówi, wprowadza opinię publiczną w błąd. Mamy bieżący kontakt z panem prokuratorem generalnym, normalnie funkcjonujemy – zaznaczył.

Szef Prokuratury Krajowej odniósł się również do kwestii wniosków awansowych dla prokuratorów. Potwierdził, że dokumenty znajdują się obecnie u prokuratora generalnego. – Faktycznie, wnioski są u pana prokuratora generalnego na biurku, ale podkreślam – on ma prawo je rozpoznać i rozpoznaje w sposób negatywny bądź pozytywny. Chce się nad tym zastanowić, to jest rzecz naturalna – wyjaśnił Dariusz Korneluk.

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