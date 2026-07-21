Terapia osób rozwodzących się z narcyzem. Etykiety są nam potrzebne, by poczuć się lepiej
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Terapia osób rozwodzących się z narcyzem. Etykiety są nam potrzebne, by poczuć się lepiej

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Wizyta u psychologa
Wizyta u psychologa Źródło: freepik
Czy prowadzi pan terapię osób rozwodzących się z narcyzem? – zapytał mnie mężczyzna podczas pierwszej konsultacji. O, kolejny przez narcyza poszkodowany w tym tygodniu, a to dopiero środa – pomyślałem i od razu zganiłem się za ten sarkazm. Muszę się bardziej pilnować, a to takie trudne, kiedy ponownie słyszę, że odeszła, bo on ewidentnie miał unikający styl przywiązania. Przecież z góry wiadomo, że z jej stylem lękowym – nie ma się co dziwić, moja matka to typowy border – nic by z tego nie wyszło.

Diagnozy przynoszą jak karty tarota – rozłożone na stole, każda ma tłumaczyć to, czego nie chce się przeżyć jeszcze raz. Karta nie znaczy nic sama z siebie, znaczenie rodzi się z odczytania – z tego, gdzie leży, obok czego, i w odpowiedzi na jakie pytanie. Diagnoza tak samo: ta sama etykieta u dwóch pacjentów opowiada dwie różne historie, w zależności od tego, co ją otacza i po co pytasz. Tylko że diagnoza to nie karta. To proces rozumienia życia wewnętrznego konkretnego człowieka z historią jego rodziny, doświadczeniami, genami i temperamentem. To obraz widziany z różnych perspektyw, przez różne modele teoretyczne i z poprawką na błąd samego badacza. To odpowiedzialność.

Rzucając diagnozy kliniczne, niczym karty na stół, trywializujemy naukę a człowiekowi odbieramy godność.

Gdy z bogactwa jego świata wewnętrznego – całości egzystencji – wybieramy jedną figurę i obracamy przeciwko niemu to, co miało pomóc go rozumieć, staje się obelgą. A ta, powtarzana wielokrotnie, wchodzi do naszej mowy potocznej, tracąc powoli swoje pierwotne znaczenie i w słowach mężczyzny o żonie, czy kobiety o matce, które mogą wyrażać niewyobrażalne cierpienie, słyszymy już tylko pop-psychologiczny bełkot.

Źródło: Wprost
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