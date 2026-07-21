Ukraińcy zorganizowali wystawę ku jej czci. Oskarżała Polskę o „okupację”

Ukraińska językoznawczyni, której bliska była nacjonalistyczna myśl, została pozbawiona życia na terenie obwodu lwowskiego. Dziedziniec, na którym ją zabito, przemieniony został niedawno w miejsce pamięci.

Faron była wieloletnią działaczką skrajnie prawicowej partii Swoboda (Ogólnoukraińskie Zjednoczenie „Swoboda” – znane wcześniej jako Socjal-Narodowa Partia Ukrainy). Ugrupowanie uznaje kontrowersyjne postacie, takie jak m.in. Stepan Bandera, za „bohaterów”. Warto wiedzieć – był on przywódcą Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, której członkowie dopuścili się ludobójstwa Polaków w czasie drugiej wojny światowej.

Była członkini Rady Najwyższej Ukrainy podczas swojej aktywności publicznej nie bała się wkładać kija w mrowisko – jej wypowiedzi spotykały się z krytyką nie tylko w kraju. Stwierdziła ona swego czasu m.in., że rosyjskojęzyczni żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, którzy brali (i biorą) udział w wojnie, nie są prawdziwymi Ukraińcami. Władze Politechniki Lwowskiej – jej alma mater – zdecydowały wówczas o jej dyscyplinarnym usunięciu ze szkoły wyższej. Pół roku później odzyskała jednak utracony etat, bo odwołała się ws. do sądu.

Przestrzegała Ukraińców przed „opolaczeniem”. Zorganizowano wystawę ku czci Iryny Farion

Faron znana była też z niepochlebnych wypowiedzi o polskim narodzie. Zarzucała, że Polska „okupuje 19,5 tys. km kw. etnicznych ziem ukraińskich” – przypomniała Wirtualna Polska. Zwracał się też do rodaków, m.in. uchodźców, by mieli się na baczności – by nie zostać „opolaczonymi”.

W drugiej połowie lipca 2024 r. działaczka nacjonalistyczna została postrzelona w skroń na terenie Lwowa. W ciężkim stanie przewieziono ją do pobliskiego szpitala, gdzie niestety zmarła. Osoba, która w internecie podała się za rzekomego zabójcę, poinformowała, że dokonała egzekucji, ponieważ słowa Faron w jej opinii m.in. prowadziły do podziału społeczeństwa ukraińskiego.

Podejrzany został zatrzymany i usłyszał zarzuty w prokuraturze. Obecnie toczy się postępowanie.