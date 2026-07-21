Profesor zaapelował do Nawrockiego. „Ten termin ciągle biegnie”

Prof. Sławomir Patyra, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ponownie zwrócił się do prezydenta z prośbą o wskazanie terminu ślubowania. Choć jego kadencja już trwa, zaprzysiężenie wciąż nie nastąpiło.

Profesor Patyra składa kolejne pismo do prezydenta Nawrockiego

Profesor Patyra złożył w Kancelarii Prezydenta kolejne pismo przypominające o upływie czasu. Jak wyjaśnił, to reakcja na brak odpowiedzi na wcześniejszy wniosek.

„Trzeciego lipca złożyłem pismo do prezydenta Rzeczypospolitej z wnioskiem o wskazanie terminu, w którym mógłbym złożyć przed prezydentem ślubowanie. Z uwagi na to, że nie spotkało się ono z odpowiedzią, wypada złożyć kolejne pismo po to, aby przypomnieć, że ten termin ciągle biegnie” - powiedział RMF FM prof. Sławomir Patyra.

Prof. Patyra: Wciąż mam nadzieję, że prezydent znajdzie dla mnie czas

Mimo przedłużającej się ciszy ze strony Pałacu Prezydenckiego, sędzia deklaruje, że nadal liczy na wyznaczenie terminu.

„Nawet jeśli wygląda to na naiwność, wciąż mam nadzieję, że prezydent znajdzie czas, żeby wysłuchać mojego ślubowania” - dodał prof. Patyra.

To ważne, bo kadencja wybranego przez Sejm sędziego już biegnie, a brak zaprzysiężenia podtrzymuje stan niepewności wokół objęcia obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym.

Ślubowanie bez Nawrockiego? „Najczarniejszy scenariusz”

Prof. Patyra został zapytany, czy bierze pod uwagę złożenie ślubowania bez udziału prezydenta, tak jak wcześniej zrobiła czwórka innych sędziów wybranych przez Sejm. Nie ukrywa, że taki wariant uważa za ostateczność.

„Jest to absolutnie najczarniejszy z możliwych scenariuszy” – zaznaczył profesor w rozmowie z RMF FM. Jednocześnie przyznał, że sprawa nie jest dla niego zamknięta.

„Z jednej strony absolutnie chciałbym tego uniknąć, sytuacji, w której to ślubowanie miałoby zostać składane w jakiejkolwiek innej postaci i gdziekolwiek indziej, natomiast z drugiej strony mam też swoje zobowiązania, wynikające z faktu, że zostałem wybrany po to, żeby orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Będę oczywiście tę kwestię rozważał” - deklaruje prof. Patyra.

Spór o sędziów TK trwa od miesięcy

Spór o obsadę miejsc w Trybunale Konstytucyjnym trwa od miesięcy. Wcześniej Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów, ale tylko dwoje z nich zostało zaproszonych przez prezydenta do złożenia ślubowania.

Pozostała czwórka złożyła ślubowanie w Sejmie z formułą, że odbywa się ono „wobec prezydenta”, a następnie przekazała pisemne roty do Kancelarii Prezydenta. Ich status pozostaje jednak przedmiotem sporu, a w Trybunale czeka już wniosek prezydenta dotyczący sporu kompetencyjnego w tej sprawie.

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