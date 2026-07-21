Pasażerka uderzona rurą. Wstrząsająca scena na terenie metra Młociny

We wtorek (21 lipca) rano, w okolicy jednego z wejść do metra Młociny (Warszawa – dzielnica Bielany), miał miejsce groźny incydent – fragment rury, będący elementem zbudowanego tymczasowo rusztowania, spadł wprost na jedną z kobiet.

U pasażerki, która opuszczała właśnie obszar należący do Metra Warszawskiego, stwierdzono niestety obrażenia. Mogła zostać uderzona w ramię z dużą siłą. Okoliczności zdarzenia są ustalane.

W związku z tym, że uskarżała się na ból, na miejsce wezwany został zespół ratownictwa medycznego – poinformowała redakcja TVP Info. ZRM zabrał następnie kobietę na pokład karetki pogotowia i zawiózł do pobliskiej placówki med., gdzie zajęli się nią lekarze.

Warszawa. Na terenie metra Młociny trwa remont. Doszło do groźnego incydentu

Stacja ustaliła, że na terenie metra Młociny (będącej ostatnią stacją linii M1) trwa właśnie remont wiat wyjściowych. Przeprowadzają go pracownicy zewnętrznej firmy budowlanej, z którą władze Zarządu Transportu Miejskiego podpisały umowę.

Redakcja Telewizji Polskiej wskazała, że wypadek nie spowodował utrudnień – pociągi kursowały normalnie, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.