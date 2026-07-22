Zapomniane święto 22 lipca. Kolonizacja rękami Polaków nie w pełni się powiodła

Święto 22 lipca zostało zapomniane doszczętnie. Trudno się dziwić – tak zwany Manifest Lubelski (Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego - red.), ogłoszony w 1944 roku – stanowił wizytówkę prosowieckiej władzy. Konsekwentnie, w PRL-u urósł do rangi największego święta Polek i Polaków. Zatem, kiedy komunizm obalono, na śmietnik poszło i jego święto. A bronił go jeszcze prezydent... Wojciech Jaruzelski. O tym, że był on pierwszym, prezydentem III RP też skutecznie zapomnieliśmy.
Dzisiaj, kiedy fala nostalgii za PRL rośnie, wróci pamięć o 22 lipca? Jest w manifeście i o reformie rolnej, i o uspołecznieniu przemysłu i o bankach w służbie narodu...
Nie daj Boże. Święto 22 Lipca było przede wszystkim wielką afirmacją kolonializmu. Poszczególne zapisy zapowiadające sprawiedliwość społeczną są znośne. Nawet jak nie są, to można je potraktować jako zakorzenione w ówczesnym żargonie – nie do stosowania dosłownie, lecz jako wyraz marzeń o sprawiedliwym świecie. Niech tam. Natomiast duch dokumentu jest właśnie w marzenia wymierzony.
22 lipca to nie święto komuchów, tylko kolonizatorów.
Źródło: Wprost
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