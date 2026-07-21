Nie zatrzymał się do kontroli, chciał uciec na traktorze. Z więzienia może długo nie wyjść

O tym, do czego doszło 20 lipca na terenie gminy Masłowice, poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Radomsku.

Wszystko zaczęło się w momencie, gdy feralnego dnia, wczesnym popołudniem, funkcjonariusze z KP w Przedborzu ruszyli patrolować okolicę. W pewnym momencie dostrzegli ciągnik bez tablic rejestracyjnych, który znajdował się w ruchu. Nie tylko to jednak zwróciło uwagę mundurowych, ale także „sposób, w jaki poruszał się kierujący – mężczyzna nie utrzymywał prawidłowego toru jazdy” – wyjaśnił aspirant Dariusz Kaczmarek.

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Stróżom prawa nie zostało więc nic innego, jak zatrzymać traktor do kontroli drogowej. W tym celu użyli m.in. sygnałów świetlnych i dźwiękowych radiowozu. „Kierujący zignorował jednak wydawane polecenia i – zamiast się zatrzymać – przyspieszył, próbując oddalić się z miejsca kontroli. Mundurowi wyprzedzili pojazd, a następnie wykonali manewr, który zmusił kierującego do zatrzymania go” – wskazał oficer prasowy KPP w Radomsku.

57-latek musi gorzko żałować, że postanowił w poniedziałek usiąść za kółkiem. „Funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu. Badanie urządzeniem do sprawdzania stanu trzeźwości wykazało jednak wynik poza zakresem pomiarowym. W związku z tym od mężczyzny została pobrana krew do dalszych badań, które pozwolą określić zawartość alkoholu w jego organizmie” – poinformował w komunikacie przedstawiciel lokalnych służb.

Im dalej w las, tym robiło się ciekawiej. „Dalsze czynności wykazały, że 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany. Pojazd został zabezpieczony i odholowany na parking, natomiast mężczyzna został zatrzymany” – wskazał policjant.

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Mieszkaniec Ziemi Łódzkiej może mieć poważne kłopoty. Grozi mu bowiem kara nawet pięciu lat więzienia – za samo niezatrzymanie się do policyjnej kontroli drogowej.

„Jeżeli wyniki badań krwi potwierdzą, że kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, odpowie również za to przestępstwo. Poniesie także odpowiedzialność za ujawnione wykroczenia – w tym kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień oraz naruszenie przepisów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu” – poinformował asp. Kaczmarek.