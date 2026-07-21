Lekarze z limitem stawek i godzin. Tusk: 76 800 zł to godna kwota

Premier Donald Tusk zapowiedział zmiany w systemie ochrony zdrowia, które mają objąć zarobki lekarzy, ich czas pracy oraz sposób rozliczania części kontraktów. Jak poinformował, po wprowadzeniu maksymalnej stawki godzinowej medycy będą mogli zarobić do 76 800 zł brutto miesięcznie.

Tusk podał maksymalny pułap wynagrodzeń lekarzy

Szef rządu przekazał, że limit ma wynikać z proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia stawki 240 zł brutto za godzinę pracy. Przy dopuszczalnym wymiarze pracy do równowartości dwóch etatów dawałoby to maksymalnie 76 800 zł brutto miesięcznie.

Premier podkreślił, że to „szesnastokrotność płacy minimalnej” i ocenił, że taki poziom wynagrodzenia jest w pełni godny. Zaznaczył też, że dziś część lekarzy zarabia więcej, ale według rządu obecny system wymaga uporządkowania.

Będą limity czasu pracy lekarzy

Jednym z kluczowych elementów zmian ma być również ograniczenie czasu pracy lekarzy zatrudnionych na kontraktach. Obecnie limity dotyczą głównie osób pracujących na etacie, a kontrakty pozwalają na znacznie większą liczbę godzin.

Tusk zapowiedział, że po zmianach także ta grupa będzie mogła pracować tylko do poziomu odpowiadającego dwóm etatom. Jak tłumaczył, chodzi zarówno o bezpieczeństwo pacjentów, jak i o zamknięcie pola do nadużyć. Wskazał, że zdarzały się przypadki pracy w kilku miejscach jednocześnie w wymiarze przekraczającym realne możliwości jednej doby.

Koniec z procentem od procedury

Premier zapowiedział też odejście od modelu, w którym wynagrodzenie lekarza jest liczone jako procent od wartości wykonanej procedury. Taki system funkcjonuje dziś w części kontraktów. Według Tuska to prowadziło do bardzo wysokich stawek, budzących oburzenie opinii publicznej, szczególnie w ostatnim czasie, gdy na jaw wyszła afera szpitalna.

Według szefa rządu leczenie nie powinno być traktowane jak brutalny biznes, a finansowanie świadczeń musi bardziej służyć pacjentom niż windowaniu pojedynczych wynagrodzeń.

Rząd przyspiesza, ale ustawy dopiero we wrześniu

We wtorek rząd ma wysłuchać informacji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy o postępie prac nad pakietem zmian w ochronie zdrowia. Cztery projekty rozporządzeń już trafiły do konsultacji publicznych, a równolegle trwają prace nad dwiema ustawami.

Premier zapowiedział, że projekty ustaw mają trafić do Sejmu na początku września. Jak zaznaczył, rząd chce przeprowadzić pełne konsultacje, by nie dawać pretekstu do późniejszego blokowania nowych przepisów.

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