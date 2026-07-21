Rosjanie zszokowani sytuacją w Polsce. „Poczuliśmy się jak dzikusy”

21 lipca kanał informacyjny Nexta udostępnił w serwisie X nagranie, które ma przedstawiać dwóch obywateli Rosji, którzy zachwycają się polskim dyskontem spożywczym. Mężczyzna widoczny na filmie zwraca uwagę na szeroki wybór produktów, a także na atrakcyjne ceny.

Rosjanie oczarowani sklepem w Polsce. „Otwórzcie granice!”

– Weszliśmy do sklepu w Polsce i poczuliśmy się jak dzikusy. Czuję się oszukany, ale w innym sensie. Ile kosztuje tutaj 400 gramów borówek? 240 rubli. W poprzednich krajach ceny były jakieś kosmiczne – mówił Rosjanin.

Mężczyzna był też zszokowany tym, że w sklepie można kupić agrest. – Zobaczcie, (...) agrest po prostu sprzedają w sklepie! (...) jestem po prostu w szoku. Po pierwsze – wybór jest niesamowity. A po drugie – wszystko tutaj jest dostępne i wszystko jest w zasięgu ręki. Jest już wieczór, sklep zaraz się zamyka, a mimo to nadal są warzywa, owoce, wszystko – zachwycał się mężczyzna.

Następnie zaczął wymieniać ceny poszczególnych produktów i przeliczać je na rosyjską walutę. – Pół ananasa kosztuje 160 rubli. Pół ananasa! Widzę jabłka za 80 rubli. Nie wiem, jak teraz wrócić do domu po tym wszystkim, co zobaczyłem w polskim supermarkecie, po tych wszystkich warzywach i owocach – kontynuował.

– Krótko mówiąc – tutaj jest wszystko: maliny, borówki, kukurydza, wszystko, proszę bardzo. Otwórzcie granice, proszę! Pilnie, naprawdę pilnie… czas je otworzyć. Chcę znowu dostać samochód i zieloną kartę jak kiedyś, w moim poprzednim życiu – dodał.

Przypomniał także, że dokument kupił kiedyś na granicy, a następnie pojechał do Biedronki. – Wjeżdżasz, cały bagażnik wypełniasz tymi wszystkimi rzeczami typu kefiry i nabiał. Oblewasz się mlekiem i wszystkim dookoła, wracasz do domu i czujesz się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie – dodał.

Jakie są teraz ceny w Rosji?

Według danych Federalnej Służby Statystyki Państwowej Federacji Rosyjskiej (Rosstat) od 2 do 8 czerwca 2026 r. wskaźnik cen konsumpcyjnych wyniósł 100,20 proc., a od początku roku 103,53 proc.

W ostatnich tygodniach ceny warzyw i owoców miały wzrosnąć średnio o 2,2 proc. Podrożały przede wszystkim ogórki (+ 11,2 proc.), cebula (+ 5,1 proc.), ziemniaki (+4,1 proc.), biała kapusta (+ 2,5 proc.), marchew (+2,4 proc.), buraki ćwikłowe (+2,3 proc.), pomidory (+0,6 proc.).

Jak wynika z ustaleń medialnych, obecnie 125 g borówek kosztuje w Rosji około 200 rubli (około 9,60 zł). Kilogram ananasa około 249 rubli (około 11,95 zł), a kilogram jabłek około 169 rubli (około 8,11 zł).

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