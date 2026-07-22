KRS zdecydowała po posiedzeniu. Chodzi o prezesa sądu, sędziów i neo-KRS

Krajowa Rada Sądownictwa zakończyła dwudniowe posiedzenie serią decyzji dotyczących sądów, sędziów i wcześniejszych działań tzw. neo-KRS. Wśród najważniejszych rozstrzygnięć znalazła się pozytywna opinia dla wniosku o odwołanie prezesa Sądu Okręgowego w Płocku, powołanego jeszcze w czasie, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro.

KRS poparła odwołanie prezesa sądu w Płocku. To człowiek Ziobry

Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Mariusza Królikowskiego. To sędzia, którego na to stanowisko mianował ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W lutym został zawieszony w obowiązkach prezesa SO i uruchomiono procedurę jego odwołania. Zarzucano mu nadużywanie kompetencji i wymuszanie zmian w podległych mu sądach. To jedna z najgłośniejszych decyzji po zakończonym posiedzeniu i zarazem sygnał dalszych zmian kadrowych w sądach.

Zgoda KRS na dalsze orzekanie dla 12 sędziów

KRS wyraziła zgodę na dalsze orzekanie przez dwunastu sędziów, którzy osiągnęli wiek uprawniający do przejścia w stan spoczynku. W ośmiu przypadkach chodziło o ponowne rozpatrzenie wcześniej złożonych wniosków. Rada zajęła się też odwołaniami od podziału czynności czterech sędziów.

Podczas posiedzenia KRS po wielu latach przerwy Radzie udało się wybrać swoich przedstawicieli do międzynarodowych instytucji i zespołów. Sędzia Karolina Bąk-Lasota została wskazana do zespołu Komisji Europejskiej przygotowującego EU Justice Scoreboard. Z kolei sędzie Monikę Frąckowiak i Aleksandrę Wrzesińską-Nowacką wybrano do Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE).

Dodatkowo sędzia Monika Frąckowiak została stałą przedstawicielką KRS w zespole do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, działającym przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

KRS wycofuje odwołania i wnioski neo-KRS

Członkowie Rady podjęli również uchwały o wycofaniu odwołań tzw. neo-KRS od orzeczeń dyscyplinarnych wobec trojga sędziów: Doroty Lutostańskiej, Pawła Strumińskiego i Macieja Ferka. Oprócz tego KRS zdecydowała także o wycofaniu wniosków tzw. neo-KRS skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego.

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