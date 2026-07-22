Granice Polski się zmieniły. Największy przyrost odnotowano nad Bałtykiem

Polska oficjalnie stała się większa. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2025 roku powierzchnia kraju wzrosła o 433 hektary. Największe zmiany odnotowano nad Bałtykiem, gdzie granice administracyjne dostosowano do nowych regulacji dotyczących morza terytorialnego.

Polska coraz większa. Największe zmiany zaszły nad Bałtykiem

Najmocniej zyskało województwo zachodniopomorskie, a szczególnie powiat sławieński. Jak wyjaśnia GUS, to efekt dostosowania granic jednostek terytorialnych wzdłuż wybrzeża do tzw. linii podstawowej morza terytorialnego.

W praktyce oznacza to, że część obszarów wodnych, które wcześniej nie były ujmowane jako terytorium Polski w takim zakresie, została formalnie włączona do granic administracyjnych.

Co dokładnie się zmieniło w terytorium Polski

Zmiany dotyczą głównie terenów nadmorskich i mają charakter administracyjny. Chodzi o korektę granic tak, by odpowiadały aktualnym przepisom i przebiegowi granicy morskiej. Przykładem jest Gdańsk, którego granica została przesunięta z linii brzegowej do linii podstawowej morza terytorialnego. W granicach miasta znalazły się też morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej.

Korekty objęły łącznie osiem województw. W większości były to jednak niewielkie zmiany – od kilku do kilkunastu hektarów. Co ciekawe, w siedmiu województwach powierzchnia nieznacznie się zmniejszyła, również w granicach kilku hektarów.

Co to oznacza dla mieszkańców Polski

Dla mieszkańców te zmiany będą niemal niewidoczne. Nowe hektary to głównie tereny wodne, więc nie przełożą się bezpośrednio na codzienne życie. Mogą mieć jednak znaczenie dla administracji, planowania przestrzennego, inwestycji i zarządzania obszarami nadmorskimi.

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