Zwrot w sprawie ślubowania do TK. „Byłem bardzo zaskoczony”

We wtorek 28 lipca prezydent Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od prof. Sławomira Patyry, nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tego samego dnia wręczy też powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego — poinformował na platformie X szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

Sam Patyra przyznaje, że informacja z Pałacu Prezydenckiego była dla niego niespodziewana.

— Dosłownie chwilę przed godz. 19 odebrałem telefon z Kancelarii Prezydenta. Dzwonił minister Bogucki, który poinformował mnie, że we wtorek mam się stawić, aby złożyć ślubowanie wobec prezydenta (...) Zostałem bardzo uprzejmie na tę uroczystość zaproszony — mówi Onetowi prof. Sławomir Patyra.

Prof. Sławomir Patyra: Byłem bardzo zaskoczony telefonem z kancelarii Prezydenta

Nowy sędzia TK podkreśla, że wcześniej przez dłuższy czas nie otrzymywał odpowiedzi na sygnały o gotowości do rozpoczęcia pracy w trybunale.

— Byłem bardzo zaskoczony, tym bardziej że do tej pory nie było żadnej reakcji na moje wcześniejsze sygnały dotyczące mojej gotowości do podjęcia pracy w TK. Nie było reakcji na moje pismo z 3 lipca, a do dziś zdążyłem w związku z tym złożyć już kolejne — zaznacza.

Jak dodaje, długo czekał na taki ruch ze strony prezydenta.

— Czekałem, czekałem, aż się doczekałem (...) W ostatnim piśmie do pana prezydenta zwróciłem uwagę na znaczenie współdziałania pomiędzy prezydentem a TK i cieszę się, że dzisiejsze zaproszenie jest dowodem na to, że rozumiemy wagę tej instytucji podobnie — podsumowuje prof. Patyra.

Patowa sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym

Nieoficjalnie powodem decyzji prezydenta może być całkowicie patowa sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym. Tzw. starzy sędziowie z nadania PiS to obecnie osiem osób, a to za mało, by zwołać Zgromadzenie Ogólne sędziów TK. Kworum wynosi bowiem 10 osób, a bez niego nie da się podejmować najważniejszych decyzji dotyczących funkcjonowania instytucji.

Według nieoficjalnych ustaleń zgoda na odebranie ślubowania od prof. Sławomira Patyry może też być sygnałem słabnących wpływów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, który miał być przeciwnikiem dopuszczenia profesora do orzekania.

Kim jest profesor Sławomir Patyra

Sławomir Patyra jest prawnikiem i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Pracuje jako profesor Instytutu Nauk Prawnych WPiA UMCS oraz Katedry Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego. W 2026 r. został zgłoszony na sędziego TK przez kluby KO, PSL, Lewicy i Centrum, a 11 czerwca wybrał go Sejm.

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