Pan Mirosław przeżył Wołyń. Apel na antenie TVN24 poruszył widzów

Na antenie programu "Szkło kontaktowe" wyemitowano poruszający telefon od pana Mirosława ze Szczecina. Mężczyzna, przedstawiając się jako dziecko Wołynia, zaapelował do Polaków, by nie przenosili nienawiści na ukraińskie dzieci.

– Ja jako dziecko Wołynia pozwolę sobie zaapelować co do niektórych Polaków: zostawcie w spokoju ukraińskie dzieci – powiedział pan Mirosław na antenie TVN24.

"Co one mają z tym wspólnego?"

Pan Mirosław podkreślał, że dzieci nie mogą ponosić odpowiedzialności za politykę, historię ani narodowe konflikty. Ostrzegał też, że doświadczenie przemocy pozostaje z ofiarami na całe życie.

– Co one mają wspólnego z tym, że na Ukrainie rządzą banderowcy? Czy chcecie, aby Polacy kojarzyli im się z pobiciem w tramwajach czy autobusach? – pytał retorycznie.

Wspomnienie, które nie znika mimo upływu lat

Najmocniejsze słowa padły, gdy mężczyzna wrócił do własnych traumatycznych przeżyć związanych z rzezią wołyńską. Tłumaczył, że krzywda doznana w dzieciństwie zostaje na zawsze.

– Pamięć u skrzywdzonych dzieci jest wieczna. Przez osiemdziesiąt lat moja matka odwiedza mnie w snach i płaczącym głosem woła do mnie: "synku, jesteś cały we krwi". A ja zrywam z siebie skrzepy krwi i jakieś kawałki nie mojego ciała, bo leżałem między trupami – powiedział.

Po tych słowach prowadzący podziękował widzowi za telefon i za, jak podkreślił, słuszny apel w sprawie ukraińskich dzieci.

Ataki na Ukraińców w Polsce

Słowa pana Mirosława wybrzmiały szczególnie mocno, bo w ostatnich tygodniach w Polsce doszło do kilku głośnych incydentów wymierzonych w młodych obywateli Ukrainy.

W Bielsku-Białej młode Ukrainki zostały zaatakowane w autobusie przez mężczyznę, który wulgarnie je wyzywał. Z kolei w Legnicy kobieta zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy. Z relacji ofiar wynika, że powodem napaści miało być ich pochodzenie.

Obie sprawy bada policja, a sprawcy mają odpowiedzieć za swoje zachowanie przed sądem.

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