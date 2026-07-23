Nowa partia Morawieckiego zaszkodzi prawicy? Tak Polacy widzą konflikt w PiS
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Nowa partia Morawieckiego zaszkodzi prawicy? Tak Polacy widzą konflikt w PiS

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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło: Flickr / PiS
30,8 proc. badanych uważa, że nowa partia Mateusza Morawieckiego osłabiłaby prawicę. Jednocześnie nowy sondaż wskazuje, że Polacy pozostają mocno podzieleni.

Prawie jedna trzecia Polaków uważa, że utworzenie nowej partii przez Mateusza Morawieckiego pogorszyłoby sytuację prawicy w Polsce. Taką odpowiedź wskazało 30,8 proc. badanych w najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Przeciwnego zdania jest 16,3 proc. respondentów, którzy uważają, że taki ruch poprawiłby sytuację ugrupowań prawicowych. Z kolei 28,5 proc. ankietowanych sądzi, że nowa partia nie miałaby większego wpływu na układ sił po prawej stronie. Zdania w tej sprawie nie ma 24,3 proc. badanych.

Wojna w PiS i ultimatum dla działaczy Rozwój Plus

Badanie pojawia się w krytycznym momencie napięć wokół PiS. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek przypomniał, że mija termin na ich rozwiązanie, a osoby, które się nie podporządkują, mają zostać usunięte z partii. Mateusz Morawiecki zapowiadał jednak, że nie zamierza rezygnować ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. To dodatkowo podsyca spekulacje, że były premier może budować własne polityczne zaplecze, a docelowo także nową formację.

Rozkład odpowiedzi w badaniu jest dość podobny wśród kobiet i mężczyzn, ale widać pewne różnice. Wśród kobiet tylko 13 proc. uważa, że nowa partia Morawieckiego poprawiłaby sytuację prawicy. Pogorszenie wskazuje 29,8 proc., brak wpływu 28,4 proc., a 28,7 proc. nie ma zdania.

Sondaż na temat nowej partii Morawieckiego. Te grupy widzą to najgorzej

Bardziej zdecydowani okazali się mężczyźni. W tej grupie 19,8 proc. liczy na poprawę, 31,9 proc. spodziewa się pogorszenia, a 28,6 proc. nie widzi większego wpływu. Niezdecydowanych jest 19,7 proc.

Najbardziej krytyczni wobec takiego scenariusza są wyborcy po 50. roku życia. W tej grupie 35,3 proc. uważa, że partia Mateusza Morawieckiego pogorszyłaby sytuację prawicy, a tylko 15,7 proc. widzi szansę na poprawę. Brak wpływu wskazuje 27,4 proc., a 21,6 proc. badanych nie ma zdania.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 803 dorosłych respondentów.

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Źródło: Onet.pl / WPROST.pl