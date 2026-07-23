Nowa partia Morawieckiego zaszkodzi prawicy? Tak Polacy widzą konflikt w PiS

Prawie jedna trzecia Polaków uważa, że utworzenie nowej partii przez Mateusza Morawieckiego pogorszyłoby sytuację prawicy w Polsce. Taką odpowiedź wskazało 30,8 proc. badanych w najnowszym sondażu SW Research na zlecenie Onetu. Przeciwnego zdania jest 16,3 proc. respondentów, którzy uważają, że taki ruch poprawiłby sytuację ugrupowań prawicowych. Z kolei 28,5 proc. ankietowanych sądzi, że nowa partia nie miałaby większego wpływu na układ sił po prawej stronie. Zdania w tej sprawie nie ma 24,3 proc. badanych.

Wojna w PiS i ultimatum dla działaczy Rozwój Plus

Badanie pojawia się w krytycznym momencie napięć wokół PiS. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek przypomniał, że mija termin na ich rozwiązanie, a osoby, które się nie podporządkują, mają zostać usunięte z partii. Mateusz Morawiecki zapowiadał jednak, że nie zamierza rezygnować ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. To dodatkowo podsyca spekulacje, że były premier może budować własne polityczne zaplecze, a docelowo także nową formację.

Rozkład odpowiedzi w badaniu jest dość podobny wśród kobiet i mężczyzn, ale widać pewne różnice. Wśród kobiet tylko 13 proc. uważa, że nowa partia Morawieckiego poprawiłaby sytuację prawicy. Pogorszenie wskazuje 29,8 proc., brak wpływu 28,4 proc., a 28,7 proc. nie ma zdania.

Sondaż na temat nowej partii Morawieckiego. Te grupy widzą to najgorzej

Bardziej zdecydowani okazali się mężczyźni. W tej grupie 19,8 proc. liczy na poprawę, 31,9 proc. spodziewa się pogorszenia, a 28,6 proc. nie widzi większego wpływu. Niezdecydowanych jest 19,7 proc.

Najbardziej krytyczni wobec takiego scenariusza są wyborcy po 50. roku życia. W tej grupie 35,3 proc. uważa, że partia Mateusza Morawieckiego pogorszyłaby sytuację prawicy, a tylko 15,7 proc. widzi szansę na poprawę. Brak wpływu wskazuje 27,4 proc., a 21,6 proc. badanych nie ma zdania.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 803 dorosłych respondentów.

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