Spotkanie ostatniej szansy w PiS. Kaczyński ma być wściekły na ludzi Morawieckiego

Mateusz Morawiecki chciał spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim już dzień wcześniej, ale nie uzyskał zgody na szybszą rozmowę. Termin został wyznaczony dopiero na południe ostatniego dnia ultimatum dla ludzi związanych ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. W PiS ten ruch odczytywany jest jako świadoma taktyka prezesa. Morawiecki nie dostał dodatkowego czasu na przygotowanie kompromisu. Po rozmowie zostanie mu tylko kilka godzin na decyzję, czy podporządkuje swoje środowisko władzom partii, czy dopuści do otwartego konfliktu.

W PiS mówią o rozmowie ostatniej szansy

Do północy parlamentarzyści i europosłowie związani z Rozwojem Plus mają złożyć deklaracje, że nie działają w żadnej innej organizacji politycznej. Brak podpisu ma uruchomić procedurę usuwania ich z partii i klubu parlamentarnego.

W otoczeniu władz PiS dzisiejsze spotkanie nie jest przedstawiane jako negocjacje dwóch równorzędnych stron. To raczej rozmowa ostatniej szansy dla byłego premiera. Taki ton wybrzmiał także w publicznych wypowiedziach polityków partii, którzy jasno sugerują, że to Morawiecki ma wykonać decyzję kierownictwa.

Kaczyński ma być wściekły na otoczenie Morawieckiego

Z informacji Onetu wynika, że Jarosław Kaczyński jest bardzo zirytowany nie tylko samym sporem o Rozwój Plus, ale też reakcją ludzi Morawieckiego na ostatnie komunikaty Rafała Bochenka.

Rzecznik PiS nazwał działalność stowarzyszenia rozłamową i ostrzegł, że brak deklaracji będzie oznaczał w praktyce odejście z PiS. Ludzie byłego premiera zaczęli publicznie podważać te słowa, publikując ostre wpisy w mediach społecznościowych. Choć później zostały usunięte, w otoczeniu prezesa zostało to odebrane jako zakwestionowanie oficjalnej linii partii.

W PiS coraz mniej chodzi już wyłącznie o formalny status Rozwoju Plus. Dla Kaczyńskiego ten konflikt stał się sprawdzianem hierarchii i dyscypliny wewnątrz partii. Stawką jest odpowiedź na pytanie, czy decyzje prezesa nadal są ostateczne, czy też w ugrupowaniu rośnie grupa gotowa je publicznie podważać. Morawiecki ma przekonywać, że jego stowarzyszenie nie jest zalążkiem nowej partii, lecz projektem służącym poszerzaniu elektoratu prawicy i pracy programowej. Rozmówcy portalu nie spodziewają się jednak, by Kaczyński zgodził się na dalsze funkcjonowanie Rozwoju Plus w obecnej formule.

Kilka godzin, które mogą zmienić układ sił w PiS

Cała sytuacja miała zostać ustawiona tak, by czas działał na korzyść prezesa PiS. Najpierw nie zgodził się na wcześniejsze spotkanie, a potem wyznaczył rozmowę w samym środku dnia, gdy termin ultimatum już się kończy. To oznacza, że o wyniku tego starcia zdecyduje nie tylko sama rozmowa za zamkniętymi drzwiami, ale też to, czy po wyjściu z niej Mateusz Morawiecki będzie jeszcze w stanie utrzymać przy sobie własne polityczne zaplecze.

Czytaj też:

Nowa partia Morawieckiego zaszkodzi prawicy? Tak Polacy widzą konflikt w PiS Czytaj też:

Sasin ujawnił, ilu posłów chce zostać w PiS. „Te dwa płuca generują nierówny oddech”