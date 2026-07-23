Sikorski zakpił z PiS. „Chciałbym, aby były co najmniej dwa”

W Prawie i Sprawiedliwości trwa spór wokół przyszłości środowiska związanego z Mateuszem Morawieckim. Kierownictwo PiS oczekuje, że politycy, którzy dołączyli do „Rozwoju Plus” zdecydują, czy chcą pozostać w partii, czy nadal działać w ramach własnej organizacji. Mateusz Morawiecki nie ukrywał, że nie zamierza zamykać stowarzyszenia, co doprowadziło do napięć wewnątrz ugrupowania.

Awantura w PiS. Sikorski kpi, Sasin podaje liczby

Do sporu odniósł się Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych kpił z awantury między frakcjami w Prawie i Sprawiedliwości. – Co prawda nigdy nie byłem w PiS-ie, ale PiS kocham tak bardzo, że chciałbym, aby były co najmniej dwa – ironizował szef MSZ.

Tymczasem na czwartek 23 lipca zaplanowano spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z byłym premierem. – Mam nadzieję, że to spotkanie ostatniej szansy dla Mateusza Morawieckiego. Ostatniej szansy, by zawrócić z drogi, którą obrał, czyli z drogi dekompozycji Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że zarówno on, jak i parlamentarzyści, którzy zapisali się do stowarzyszenia „Rozwój Plus”, podejmą właściwą decyzję – powiedział Jacek Sasin na antenie RMF FM.

Parlamentarzysta przekazał także, że większość posłów PiS miała już złożyć wymagane deklaracje. – Mamy około 150 oświadczeń wśród samych posłów. Brakuje około 40. To są osoby, które zadeklarowały się jako członkowie stowarzyszenia byłego premiera. Mają jeszcze czas, żeby tę decyzję podjąć. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że ktoś z PiS odejdzie, ale każdy wybiera sam – dodał.

Sondaż. Co stałoby się z PiS po rozłamie?

Pracownia Opinia24 sprawdziła w sondażu scenariusz, który zakłada rozłam w Prawie i Sprawiedliwości i powstanie nowego środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego.

W takim wariancie liderem nadal pozostałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,9 proc. poparcia. PiS otrzymałoby natomiast 17,7 proc. głosów, czyli znacznie mniej niż przy wspólnym starcie z ugrupowaniem związanym z byłym premierem.

W przypadku osobnego startu formacji Mateusza Morawieckiego mogłaby ona liczyć na 6,2 proc. głosów i przekroczyć próg wyborczy.

Konfederacja zdobyłaby 12,9 proc. poparcia, a ugrupowanie Grzegorza Brauna – 9,6 proc. Lewica mogłaby liczyć na 7,1 proc. głosów. Poza parlamentem ponownie znalazłyby się Partia Razem (4,5 proc.), PSL (3,3 proc.) oraz Polska 2050 (0,6 proc.). 3,1 proc. badanych nie potrafiło wskazać ugrupowania, na które oddałoby głos.

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