Zakończyło się spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Jest komunikat PiS-u
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Zakończyło się spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Jest komunikat PiS-u

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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Paweł Supernak
Po ponad dwóch godzinach zakończyło się spotkanie Morawieckiego z  Kaczyńskim. „Rozmowy nie doprowadziły do rozstrzygnięcia” – poinformował Rafał Bochenek.

Przypomnijmy, w czwartek o godz. 12.00 doszło do kolejnej rozmowy między byłym premierem a prezesem PiS-u. Miała ona dotyczyć kwestii ostatnich podziałów w partii oraz stowarzyszenia Rozwój Plus, którego inicjatorem był były premier.

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Jak wynika z informacji rzecznika partii, „rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej” – napisał w serwisie X Bochenek.

„Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki” – dodał. Poinformował również, że „czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia.

Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny” – podkreślił polityk. Do czasu publikacji tego artykułu ani Mateusz Morawiecki, ani Jarosław Kaczyński nie skomentowali przebiegu rozmów.

Członkom PiS-u kończy się czas

Wcześniej rzecznik PiS-u informował, że zgodnie z decyzją kierownictwa partii, „każdy parlamentarzysta i eurodeputowany, który chce pozostać w partii, powinien do końca dnia w czwartek złożyć stosowne oświadczenie”. Jak dodał, „brak tego dokumentu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się członkostwa w partii i w klubie parlamentarnym”.

Przedstawiciel ugrupowania zaapelował również o „rozsądek i złożenie oświadczenia”. Bochenek zwrócił uwagę, że „działalność w Stowarzyszeniu Rozwój Plus jest działalnością rozłamową i realizuje scenariusz pisany rękami wrogów, którzy chcą rozpadu szerokiego obozu polskich patriotów”. W jego ocenie „branie przykładu z ludzi szczególnie zaangażowanych w proces rozbijania partii jest ogromnym błędem, który może mieć konsekwencje na wiele lat”.

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Źródło: X