Kłopoty polityków PiS. Macierewicz z zarzutami, Żurek chce zatrzymania Wosia

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o działaniach podjętych wobec dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Antoni Macierewicz został oskarżony o znieważenie i pomówienie kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W sprawie Michała Wosia prokurator generalny wystąpił natomiast do Sejmu o zgodę na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury.

Macierewicz nazwał kierownictwo SKW „agentami rosyjskimi”

Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Sprawa dotyczy wystąpienia posła podczas posiedzenia Sejmu 11 września 2025 roku.

Według prokuratury były minister obrony nazwał szefa SKW gen. Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców – płk. Krzysztofa Duszę i płk. Artura Pluto – „agentami rosyjskimi”. Miał również publicznie pomówić ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.

Zdaniem śledczych wypowiedź mogła poniżyć funkcjonariuszy w opinii publicznej oraz narazić ich na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk. Zarzucane Macierewiczowi czyny są zagrożone grzywną, ograniczeniem wolności albo karą do roku więzienia. „W demokratycznym państwie prawa nikt nie stoi ponad prawem. Także poseł, były minister czy osoba pełniąca najwyższe funkcje publiczne” – skomentował Waldemar Żurek. Podkreślił jednocześnie, że o winie posła rozstrzygnie niezależny sąd.

Żurek wystąpił o zatrzymanie Michała Wosia

Druga sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Śledczy podejrzewają, że Michał Woś mógł przekroczyć uprawnienia i nie dopełnić obowiązków jako wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za Służbę Więzienną oraz Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej.

Prokuratura czterokrotnie wzywała posła na przesłuchanie. Woś nie stawił się w żadnym z wyznaczonych terminów. Według śledczych nie odpowiadał także na próby kontaktu telefonicznego, a jego zachowanie wskazuje na świadome utrudnianie postępowania. „Jeżeli podejrzany czterokrotnie nie stawia się na wezwania prokuratury i utrudnia prowadzenie postępowania, państwo ma obowiązek reagować zgodnie z przepisami” – napisał Żurek.

Woś zrzekł się wcześniej immunitetu formalnego, jednak nadal chroni go poselska nietykalność. Dlatego jego zatrzymanie w celu doprowadzenia na czynności procesowe wymaga osobnej zgody Sejmu. Wniosek nie dotyczy tymczasowego aresztowania polityka.

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