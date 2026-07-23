Niemka nie kryła emocji po wizycie w polskim sklepie. Opisała, co ją spotkało

Pod koniec czerwca w serwisie TikTok właścicielka profilu @chiaras.adventure opublikowała nagranie, w którym relacjonowała swoją wizytę w jednym ze sklepów spożywczych w Gdańsku. Kobieta szukała tam czekolady i spotkała się z wielką życzliwością Polek.

Niemka zachwycona zachowaniem Polek

Według relacji internautki, gdy zdezorientowana szukała produktu na półce, niespodziewanie z pomocą przyszły jej Gdańszczanki.

– Przeżyłam jedną z tych chwil, które zostają w pamięci na długo. Kiedy stałam nieco zagubiona przed półką, podeszła do mnie kobieta i mi pomogła. Gdy wyjaśniłam, że nie mówię po polsku, natychmiast przeszła na angielski. Rozmawiałyśmy chwilę, a ona powiedziała mi, że jej córka mieszka w Berlinie, jest mężatką i szczęśliwa – relacjonowała zdarzenie Chiara. – Gdy się żegnałyśmy, po prostu mnie przytuliła – dodała rozemocjonowana.

Kobieta poinformowała również, że otrzymała pomoc również od innej osoby, co pozytywnie ją zaskoczyło.

– To właśnie te małe spotkania sprawiają, że za każdym razem czuję się w Polsce niezwykle mile widziana. Takie chwile przypominają mi, jak wiele miłe słowo czy drobny gest może znaczyć dla nieznajomego – podsumowała swoją wizytę.

Polacy chcą pomagać innym. Jest nowy raport

Od dawna wiadomo, że Polacy chcą pomagać, również obcokrajowcom, co pokazała m.in. wojna w Ukrainie. Według najnowszych danych „Barometru Humanitarnego 2026” aż 84 proc. Polaków w ciągu ostatniego roku angażowało się w co najmniej jedną formę pomocy innym osobom. Większość badanych uznała również, że wspieranie osób potrzebujących jest istotnym elementem życia społecznego. Według raportu coraz mniej osób twierdzi, że pomoc powinna trafiać wyłącznie do rodaków.

Jak ujawniono, „najczęściej podejmowaną aktywnością dobroczynną wśród Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy było przekazanie pieniędzy do puszki w trakcie zbiórki” .

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