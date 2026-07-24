Trwa wybór ławników SN. 9 kandydatów odrzucono, bo zapomnieli dołączyć zdjęcia

Senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności zajęła się 56 kandydaturami na ławników Sądu Najwyższego, zgłoszonymi do Marszałka Senatu. Przewodniczący Marcin Karpiński z Lewicy wyjaśniał, że odrzucono 13 z nich z powodu braków formalnych.

Wybór ławników SN. 13 kandydatur odrzucono

W grupie odrzuconych znaleźli się wszyscy kandydaci zgłaszani przez Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”. Jego prezesem jest były wiceminister sprawiedliwości z PiS i jeden z bohaterów afery hejterskiej Łukasz Piebiak. – Osoby te nie załączyły zdjęć i zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych i ustawą o SN te kandydatury musimy odrzucić – tłumaczył Karpiński.

Jak wyjaśniała komisja, z 13 odrzuconych zgłoszeń jedno przekroczyło termin, dziewięć nie miało dwóch wymaganych fotografii, a pozostałe trzy miały niekompletną dokumentację lub niewłaściwą reprezentację zgłaszanego. – Tutaj procedury konwalidacji nie ma. Niestety, tak zadecydował ustawodawca – zaznaczał Karpiński, skreślając możliwość naprawienia błędów formalnych.

Trwająca obecnie procedura wyboru ławników SN rozpoczęta została przez senat na początku czerwca. Ich kadencja potrwa od 1 stycznia 2027 roku do 31 grudnia 2030 roku. Kandydatów mogły zgłaszać się apolityczne stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe oraz grupy co najmniej 100 obywateli z czynnym prawem wyborczym.

W gronie 56 kandydatów znalazło się 28 osób zgłoszonych przez Komitet Obrony Demokracji, 9 przez Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski” i 7 od grup obywateli. Pozostałe kandydatury pochodziły od innych organizacji. Po pozytywnej ocenie, 43 osoby sprawdzone zostaną przez policję, a następnie lista kandydatów przedstawiona zostanie Senatorom. W razie potrzeby może dojść do przesłuchania ich przed wyborem. Termin na ostateczne decyzje upływa 31 października.

Problem z ławnikami w Sądzie Najwyższym

Wybór nowych ławników SN odbywa się w cieniu sporu o tych obecnych. W 2022 roku Senat wybrał na czteroletnią kadencję 30 ławników, z czego aż 26 zgłoszonych przez Komitet Obrony Demokracji. Ponad 20 z nich odmawia udziału w składach orzekających z tzw. neo-sędziami. Była I prezes SN Małgorzata Manowska wnioskowała do Senatu o odwołanie tych ławników, gdyż nie wykonywali oni swoich obowiązków. Senat nie uwzględnił jej prośby.

Na początku lipca obecny I prezes SN Zbigniew Kapiński apelował do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, by „zbliżająca się procedura wyboru ławników Sądu Najwyższego została przeprowadzona z należytą powagą i świadomością jej konsekwencji dla obywateli i SN, tak aby odbudowywać zaufanie do państwa”.

„Doświadczenia lat 2023-2025 nakazują przypomnieć, że znaczna większość ławników obecnej kadencji odmawia albo odmawiała wykonywania obowiązków orzeczniczych” – przypominał. „W celu odbudowy zaufania do wymiaru sprawiedliwości niezbędne jest, aby kandydaci na ławników nie byli kojarzeni z żadną stroną sceny politycznej ani organizacjami, którym przypisuje się jednoznaczne konotacje polityczne” – dodawał Kapiński.

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