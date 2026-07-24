Pokrętne tłumaczenia Jacka Sasina w TV Republika. Stacja mu nie odpuszczała

Jacek Sasin, który uchodzi za jednego z tzw. „intrygantów” (tak nazwał go Piotr Muller – red.) przeszedł do ofensywy. W rozmowie w TV Republika były minister i polityk PiS bardzo ostro ocenił działania Mateusza Morawieckiego. Stwierdził, że źródłem obecnego kryzysu w partii była "niepohamowana ambicja", która jego zdaniem okazała się ważniejsza niż wspólny cel polityczny.

Sasin w TV Republika: Morawiecki chciał podziału PiS

Według Jacka Sasina Mateusz Morawiecki miał trzykrotnie przedstawiać Jarosławowi Kaczyńskiemu propozycję podziału partii. Jak relacjonował, jeden obóz miał pozostać pod przywództwem prezesa PiS, a drugi miał zostać zbudowany wokół byłego premiera.

Sasin ocenił, że taka koncepcja pokazuje, iż Morawiecki nie widział siebie jako członka jednej drużyny, lecz chciał stworzyć własne polityczne zaplecze. Podkreślił też, że słowa Jarosława Kaczyńskiego w tej sprawie nie są dla niego zaskoczeniem.

Mocne zarzuty Sasina pod adresem Morawieckiego

Polityk PiS przekonywał, że Morawiecki przez lata dostawał w partii kolejne szanse i awanse – od ministra i wicepremiera po stanowisko premiera. Zaznaczył jednak, że z czasem jego ambicja miała zacząć szkodzić jedności ugrupowania.

Sasin zarzucił także środowisku skupionemu wokół Morawieckiego prowadzenie odrębnej polityki i składanie propozycji rozbieżnych z linią partii. W jego ocenie osłabiało to wiarygodność PiS i utrudniało odbudowę poparcia.

Spór o stowarzyszenia i "zamrożenie" do wyborów

W rozmowie padł też wątek partyjnych stowarzyszeń. Sasin mówił, że kierownictwo PiS chciało przeciąć sytuację, w której politycy ugrupowania prowadzą równoległą działalność polityczną. Przyznał jednocześnie, że Jarosław Kaczyński miał proponować kompromisowe, czasowe "zamrożenie" takich inicjatyw do wyborów parlamentarnych, zamiast ich natychmiastowej likwidacji.

Według Sasina miało to służyć zachowaniu jedności partii i ograniczeniu ryzyka politycznych strat.

Sasin o przyszłości relacji z ludźmi Morawieckiego

Mimo ostrych słów Jacek Sasin zadeklarował, że PiS nie chce dziś eskalować konfliktu. Wyraził nadzieję, że rozstanie z ludźmi, którzy zdecydują się pójść własną drogą, odbędzie się w spokojniejszej atmosferze. Jednocześnie zaznaczył, że wszystko zależy także od drugiej strony. Podkreślił, że dla PiS głównym politycznym przeciwnikiem pozostaje Donald Tusk i jego obóz, a nie dawni współpracownicy z własnego środowiska.

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