Morawiecki przerywa milczenie po spotkaniu z Kaczyńskim. „Nikt z posłów nie uległ”

24 lipca Mateusz Morawiecki oraz członkowie jego stowarzyszenia, którzy nie podpisali tzw. lojalek wobec partii, wzięli udział w konferencji prasowej w Sejmie. Politycy odnieśli się podczas rozmowy z dziennikarzami do trwającego rozłamu w PiS-ie oraz ujawnili szczegóły ostatniej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim na temat Rozwoju Plus.

Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. stowarzyszenia

– Do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność w PiS-ie. Jeszcze rano wysłałem list z nowymi propozycjami do prezesa, aby podkreślić, że deklaracja, która została wynegocjowana, jest o bardzo solidnej podstawie – przekazał Morawiecki. Nawiązał wówczas do proponowanej strategii „dwóch płuc” .

– Została wcześniej uznana za właściwą, która pozwoli odpowiedzieć na wyzwania. Działaliśmy w dobrej wierze do samego końca. Ponad tydzień temu w bardzo dziwnych okolicznościach, gdy rząd Donalda Tuska był „dociskany” przy okazji afery szpitalnej, wtedy weszła intryga, że rzekomo trzeba podpisywać oświadczenia. Ze mną są ludzie, którzy zakładali PiS. To są ludzie, którzy budowali od podstaw struktury i w wielkim dziele poprawy losy Polaków odegrali ogromną rolę. Byliśmy ludźmi, którzy na pierwszym miejscu stawiali Polskę, a nie partię. Nie mogliśmy pogodzić się z tym, aby zmusić nas do podpisywania „lojalki”, która nie pozwala działać w takim formacie, jaki uzgodniliśmy 2 – 3 miesiące temu – mówił były premier podczas konferencji prasowej.

Ilu polityków poszło za Morawieckim?

Przekazał także, że w skład stowarzyszenia wchodzą obecnie: 40 posłów, senator i trzech europarlamentarzystów.

– Mamy mocną reprezentację. Do ostatnich chwil walczyliśmy o jedność, by móc działać jako drugie płuco (...). Nie możemy się zgodzić, aby poprzez ultimatum czy szantaż, strategia niedawno uzgodniona wylądowała w koszu (....). Prosiliśmy o jedność, mówiliśmy, „przestańcie nas wypychać”. Mam na myśli całkiem niewielką grupę intrygantów, która jest dość sprawna w gierkach i partyjnym kombinowaniu – mówił podczas konferencji Mateusz Morawiecki. – Rozumiem, że koledzy będą nas chcieli wypchnąć do końca – dodał polityk.

Według niego „sytuacja, która dzisiaj wyłania się na polskiej prawicy, jest taka, że nie ma hegemona, ma wiele nurtów” . – I warto w tym kontekście powiedzieć, że spory na tej prawicy dla mnie i dla nas są sporami w rodzinie, a tak naprawdę ostrze naszego ataku kierujemy w stronę tego bardzo, bardzo niedobrego rządu koalicji rządzącej, w stronę rządu Donalda Tuska, który dewastuje nasz dom – stwierdził Morawiecki.

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