Nawrocki podpisał ważną zmianę. Na tę nowelizację czekano od dawna

To ważna zmiana dla właścicieli zwierząt domowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po roku od ogłoszenia ustawy. To drugie podejście do wprowadzenia takich regulacji. Wcześniej prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową, tłumacząc, że była zbyt sztywna i nakładała na obywateli obowiązki trudne do spełnienia.

– Powiedziałem wówczas jasno. Cel ochrony zwierząt jest słuszny, ale prawo musi być możliwe do wykonania. Państwo nie może troski o dobrostan zwierząt zamieniać w kolejną finansową karę dla obywateli. Dzisiaj otrzymujemy ustawę lepszą, z pozytywnym głosem takich podmiotów jak choćby rolniczy samorząd – powiedział Nawrocki w opublikowanym na X nagraniu.

Prezydent podpisał ustawę łańcuchową. Zakaz obejmie psy i koty

Nowelizacja rozszerza ochronę nie tylko na psy, ale też na koty. To jedna z najważniejszych zmian, bo dotąd publiczna dyskusja skupiała się głównie na losie psów trzymanych na łańcuchach. Prezydent przekazał, że tym razem podpisał ustawę, bo – w jego ocenie – przepisy są lepiej przygotowane i bardziej możliwe do wykonania. Karol Nawrocki podkreślił też, że nowe rozwiązania uzyskały pozytywne opinie części środowisk rolniczych.

Zakaz nie będzie jednak całkowicie bezwzględny. Ustawa przewiduje wyjątki m.in. na czas transportu zwierzęcia, wystawy czy zabiegu. Dopuszczalne będzie też krótkotrwałe, incydentalne uwiązanie psa poza miejscem jego stałego bytowania, o ile nie narusza to dobrostanu zwierzęcia. W praktyce oznacza to np. możliwość przypięcia psa przed sklepem.

Kojce zostają, ale na nowych zasadach

Przepisy nadal dopuszczają utrzymywanie psa w kojcu, jeśli nie ma możliwości zapewnienia mu swobodnego poruszania się po ogrodzonym terenie albo gdy zwierzę może stwarzać zagrożenie. Taki kojec będzie jednak musiał spełniać określone warunki.

Ma zapewniać psu swobodne poruszanie się, dostęp światła i powietrza oraz możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Właściciel będzie musiał też zadbać o codzienny ruch psa poza kojcem oraz odpowiednią budę chroniącą przed zimnem i deszczem.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie

Nowelizacja zacznie obowiązywać po roku od jej ogłoszenia. Szczegółowe wymagania dotyczące kojców ma jeszcze określić minister rolnictwa w rozporządzeniu.

To oznacza, że właściciele zwierząt dostaną czas na dostosowanie warunków ich utrzymywania do nowych zasad.

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