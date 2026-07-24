Rozłam w PiS nie tylko cieszy Konfederację. W tle obawy o przyszłą koalicję

Kryzys w PiS jest w Konfederacji obserwowany z dużą uwagą. Dla jednych to polityczna szansa na osłabienie głównego rywala po prawej stronie. Dla innych to źródło nowej niepewności, bo wyjście Mateusza Morawieckiego z PiS może skomplikować powyborczą układankę i rozmowy o ewentualnej koalicji.

Rozłam w PiS. W Konfederacji satysfakcja miesza się z obawami

Najmocniej wybrzmiewały głosy tych polityków, którzy nie ukrywali zadowolenia z wojny w obozie Jarosława Kaczyńskiego. Europoseł Stanisław Tyszka pisał, że "bardzo, ale to bardzo podoba" mu się to, co dzieje się w PiS, a publiczne starcie polityków tej partii pozwala – jego zdaniem – zobaczyć ich "prawdziwe oblicze".

Podobne nastroje słychać też w otoczeniu Konfederacji. Politycy tej formacji liczą, że rozpad jedności PiS może przyspieszyć koniec dominacji partii Kaczyńskiego na prawicy. Padają nawet oceny, że Konfederacja może dzięki temu urosnąć do roli największej partii opozycyjnej.

Nowa partia Morawieckiego może skomplikować koalicję na prawicy

Entuzjazm nie jest jednak powszechny. Część polityków Konfederacji zwraca uwagę, że pojawienie się nowej formacji Mateusza Morawieckiego może w praktyce utrudnić budowanie większości po wyborach.

Przemysław Wipler podkreśla, że odejście Morawieckiego nie zmienia krytycznej oceny PiS, bo najważniejsze decyzje i tak zapadały za zgodą Jarosława Kaczyńskiego. Zauważa jednak inny problem: razem z byłym premierem mogą odejść politycy, którzy byliby wartościowymi ministrami w ewentualnej przyszłej koalicji. Jego zdaniem układanie porozumienia z udziałem czterech podmiotów byłoby znacznie trudniejsze niż z trzema.

Podobnie mówi Bartłomiej Pejo. Według niego "wyrzucenie Morawieckiego nic nie zmienia" w ocenie PiS jako partii skupionej na władzy i dominacji nad partnerami. A to oznacza, że sama koalicja z PiS pozostaje dla Konfederacji politycznie trudna.

Konfederacja chce przejąć wyborców prawicy

W tle tych ocen trwa chłodna polityczna kalkulacja. W Konfederacji słychać przekonanie, że PiS przestaje rozdawać karty po prawej stronie, a część rozczarowanych wyborców może odpłynąć właśnie do ugrupowania Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

Jednocześnie politycy Konfederacji nie są pewni, jak duży kawałek tego elektoratu zabierze Morawiecki i jego ludzie, a ile może przejąć także środowisko Grzegorza Brauna. Dlatego obok triumfalnych nastrojów pojawia się ostrożność i myślenie o tym, jak ułożyć najmocniejsze listy przed wyborami.

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