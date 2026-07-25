TV Republika nie mogła przegapić takiej okazji. Apel do widzów w trakcie rozłamu w PiS

TV Republika szeroko relacjonowała piątkowy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, ale w trakcie wydań specjalnych pojawił się też dodatkowy przekaz skierowany do widzów. Na ekranie emitowano zachęty do dołączenia do Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki. Hasło, które pokazano na antenie, brzmiało: „Kiedy politycy się kłócą, ty wybierz jedność i dołącz do Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki”. Komunikat pojawiał się między belkami dotyczącymi bieżącej sytuacji w PiS.

Mateusz Morawiecki i rozłam w PiS tematem dnia także w TV Republice

Wszystkie piątkowe programy w TV Republice zdominowała informacja o usunięciu z PiS byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz związanych z nim parlamentarzystów należących do projektu Rozwój Plus. Sprawa była szeroko omawiana w kolejnych pasmach informacyjnych i publicystycznych.

W programie "Pierwsza rozmowa" wystąpił europoseł Michał Dworczyk. Później na antenie TV Republiki pojawili się także szef klubu PiS Mariusz Błaszczak i rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Stacja zapowiedziała również rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w programie "Gość Dzisiaj" prowadzonym przez Danutę Holecką.

Na paskach TV Republika pojawiła się zachęta do zapisów

Obok komunikatów poświęconych kryzysowi w partii widzowie mogli zobaczyć także adres strony internetowej stowarzyszenia oraz numer infolinii. Przekaz promocyjny był więc wplatany bezpośrednio w relację z politycznych wydarzeń. Po godz. 10.00 do sprawy odnieśli się również prowadzący Michał Jelonek i Adrian Klarenbach. W żartobliwym tonie nawiązali do sporów w PiS, jednocześnie zachęcając do zapisywania się do stowarzyszenia.

Jelonek mówił na antenie, że zainteresowanie inicjatywą jest duże, a do Stowarzyszenia Przyjaciół Republiki mają zapisywać się widzowie "w tysiącach".

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