Atak na policjantów na Pomorzu. Pod lokalem McDonald's zaroiło się od radiowozów

Dlaczego funkcjonariusze skuli kajdankami trzech mężczyzn? Ponieważ chwilę wcześniej mieli oni zaatakować pokrzywdzonego w popularnym lokalu gastronomicznym, który znajduje się na terenie Starogardu Gdańskiego.

„Szybkie działanie mundurowych zapobiegło dalszej eskalacji przemocy” – zaznaczyli przedstawiciele biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.



Pomorze. Dynamiczna akcja policji w lokalu McDonald's. Napastnik miał użyć gazu pieprzowego przeciwko mundurowym

Dantejskie sceny miały miejsce w poniedziałek (20 lipca). Wszystko działo się bardzo szybko, co widać na nagraniu, które udostępniła policja na Facebooku (powstało ono przy użyciu kamery monitoringu, która znajdowała się w lokalu McDonald's) – trzech mężczyzn wpadło nagle przez drzwi, co wywołało strach m.in. u pracowników. Nic dziwnego – byli naprawdę agresywni.

„Gdy jeden z mężczyzn się przewrócił, pozostali zaczęli go kopać, uderzać pałką teleskopową oraz użyli wobec pokrzywdzonego gazu pieprzowego. Zauważali to policjanci, którzy patrolowali miasto nocą. Widząc bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia człowieka, funkcjonariusze bez chwili wahania ruszyli na pomoc i wbiegli do budynku” – przekazali mundurowi w poście opublikowanym na znanej platformie.

W tym momencie zrobiło się groźnie - jeden z napastników miał „rozpylić w kierunku przedstawicieli służb gaz pieprzowy”. „Dzięki zdecydowanej postawie interweniujących policjantów oraz wydanym przez nich poleceniom napastnicy odrzucili niebezpieczne narzędzia, zostali obezwładnieni i zatrzymani. Na miejsce błyskawicznie dojechały kolejne patrole, które udzieliły wsparcia w zabezpieczeniu terenu” – dowiedzieliśmy się z komunikatu prasowego.

Jeśli chodzi o pokrzywdzonego – ratownicy medyczni udzielili mu pomocy. Uznali jednak, że jego stan jest na tyle zły, że wymaga on przetransportowania do szpitala. Tak też się stało – został niebawem zabrany na pokład karetki pogotowia i przewieziony do pobliskiej placówki med.

Błyskawiczne zatrzymanie w Starogardzie Gdańskim. Podejrzani mają od 19 do 21 lat

Na zatrzymaniu podejrzanych się nie skończyło – mundurowi przesłuchali świadków incydentu i zabezpieczyli materiały dowodowe. Napastnicy to mieszkańcy Skarszew – mają 19-21 lat.

„Usłyszeli zarzuty za udział w pobiciu. Najstarszy z nich odpowie też za czynną napaść na policjanta. Sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres dwóch miesięcy. Dwaj 19-latkowie zostali objęci dozorem policyjnym” – poinformowało biuro prasowe KWP. Służby przypomniały przy okazji, że za napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara nawet 10 lat więzienia.

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