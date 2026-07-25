Robi się gorąco, jest ostrzeżenie IMGW. „Może stanowić zagrożenie dla zdrowia”

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy opublikował ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Dotyczy ono znaczącego wzrostu temperatury.

Synoptycy prognozują, że na obszarze, który oznaczony został na grafice kolorem żółtym i obejmuje ponad pół Polski, 26 lipca termometry wskazywały będą wysokie wartości. Wieści te wielu rodaków z pewnością ucieszą, natomiast znajdą się i tacy, którzy będą jutro walczyć o przetrwanie. IMGW zwróciło się do części osób z apelem i opublikowało przydatną instrukcję, do której warto się zastosować, by potencjalnie lepiej znieść upał.

IMGW wydało alert pogodowy. Ile stopni pokażą termometry w niedzielę (26 lipca)?

Z treści ostrzeżenia IMGW wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia upału wynosi aż 85 proc.

Więcej informacji synoptycy podali we wpisie na platformie X. Alerty „obejmują pas od zachodniej części kraju, przez centrum, po południe i część wschodniej Polski”.

„W tych regionach temp. maks. może osiągać ok. 30°C, a miejscami ją przekraczać. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia – zwłaszcza, gdy chodzi o osoby starsze, dzieci czy os. wykonujące prace na otwartej przestrzeni” – poinformował instytut, na czele którego stoi Robert Czerniawski.

IMGW zaapelowało do internautów. „Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa”

IMGW opublikowało też krótki poradnik – dobrze, by skorzystały z niego osoby, które taki wzrost temperatury znoszą gorzej. „W czasie upału pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa – regularnie nawadniajmy organizm, chrońmy głowę przed słońcem, (w miarę możliwości) przebywajmy w cieniu i ograniczmy wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach dnia” – zaproponowali eksperci.

Warto przy tej okazji przypomnieć, że przy takiej pogodzie w żadnym wypadku nie wolno zostawiać dzieci czy zwierząt w zaparkowanych autach! W trakcie upału w pojazdach temp. rośnie naprawdę gwałtownie, a pozostawienie w nich niemowlaków czy pupili mogłoby doprowadzić do ich zgonu.