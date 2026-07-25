Tajemnicze zjawisko na Małopolsce. Świadkowie się nie przewidzieli

Nagranie, na którym widać tajemnicze zjawisko, udostępnione zostało przez facebookowy profil Pogoda Żegocina (pierwotnie opublikowała je redakcja Bocheńskiego Portalu Ratowniczego). Wywołał on poruszenie w internecie – co nie dziwi.

Lej pojawił się na terenie wsi Lipnica Murowana w dniu 24 lipca. Post na popularnej platformie zaniepokoił wiele osób, ale w tym wszystkim jest dobra wiadomość – zjawisko „nie wyrządziło szkód materialnych” – poinformowali autorzy w opisie filmu.

Mieszkańcom południa Polski się nie przewidziało. Modele ESWD potwierdziły wystąpienie groźnego zjawiska

Prowadzący bloga wskazali, że w okolicy miejscowości „przetoczyła się słaba trąba powietrzna o sile IF0 – 72-90 km na godz”.. To skala International Fujita – ten stopień oznacza silną wichurę lub tornada, które może wywołać co najwyżej niewielkie szkody na małym obszarze (np. poderwać luźne przedmioty, uszkodzić dachówki czy połamać gałęzie na drzewach).

Profil Pogoda Żegocina powołał się na dane udostępnione przez Europejską Bazę Danych o Trudnych Warunkach Pogodowych – modele ESWD potwierdziły, że w rejonie Lipnicy Murowanej na Małopolsce faktycznie pojawił się mały lej.

Autorzy bloga ustalili, że zjawisko „nie wyrządziło” na szczęście „żadnych szkód materialnych”. „Brak takich zgłoszeń. (...) Przeszła ona głównie przez okoliczne lasy” – przekazali.

To „pierwszy” taki „udokumentowany przypadek” w historii regionu?

I – najciekawsze na koniec – twierdzą oni, że to ponoć „pierwszy w historii udokumentowany przypadek przejścia trąby powietrznej przez powiat bocheński”.

Gdy wcześniej analizowali film lokalnego serwisu bochnia112.pl, eksperci wskazywali, że widać na nim „wyraźną rotację oraz zetknięcie z ziemią” leju. „Nie była to burza, a dobrze rozbudowana komórka konwekcyjna” – podkreślali.