Burza po wpisie Wosia o Terleckim. Morawiecki reaguje, post znika z sieci

Na profilu posła Michała Wosia pojawił się wpis, który wielu polityków uznało za niesmaczną kpinę z wieku Ryszarda Terleckiego. Chodzi o jednego z polityków odchodzących z Prawa i Sprawiedliwości razem ze środowiskiem skupionym wokół Mateusza Morawieckiego i stowarzyszenia "Rozwój Plus". Choć post został później usunięty, w sieci szybko zaczęły krążyć jego zrzuty ekranu.

Woś atakuje Terleckiego. Ostra reakcja Jabłońskiego i Morawieckiego

Na screenie widniało zdjęcie Ryszarda Terleckiego z ironicznym komentarzem: "Młodzi. Wykształceni z wielkich miast. Odmłodzona prawica Mateusza Morawieckiego", zakończonym emotikoną klauna. To właśnie ten wpis wywołał największe oburzenie wśród polityków związanych z byłym premierem.

Jednym z najmocniej reagujących był Paweł Jabłoński, który również odszedł z PiS wraz z Mateuszem Morawieckim. Zarzucił Wosiowi brak szacunku wobec wieloletniego działacza opozycji z czasów PRL i ostro skrytykował sposób, w jaki przedstawiono Terleckiego. W jego ocenie przekroczono granice politycznego sporu.

Do sprawy odniósł się także Mateusz Morawiecki. Były premier napisał, że obrażanie, pogarda i brak szacunku to polityczne dno. Zaapelował o opamiętanie i podkreślił, że prawica nie wygra wyborów wojną we własnych szeregach, ale wiarygodnością, skutecznością i programem.

Woś usuwa wpis i tłumaczy się, że to nie on napisał

Po fali krytyki głos zabrał sam Michał Woś, nad którym ciążą też inne, znacznie poważniejsze zarzuty. Przekazał, że kontrowersyjny post został szybko skasowany i miał zostać opublikowany przez administratora jego profilu.

Mimo tego sprawa nadal wywoływała polityczne emocje, bo screen wpisu był dalej udostępniany przez polityków związanych z "Rozwojem Plus". Do sporu włączył się również rzecznik PiS Rafał Bochenek, który skrytykował Pawła Jabłońskiego za agresywny ton i przekonywał, że sytuacja została już wyjaśniona. Jednocześnie zarzucił mu wcześniejsze działania prowadzące do rozłamu.

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