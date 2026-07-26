Od września szkoła na nowych zasadach. Zmiany obejmą oceny, zachowanie i prace domowe

Od 1 września uczniów i nauczycieli mają objąć nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania. Jak informuje „Rzeczpospolita”, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowelizację rozporządzenia, która ma uporządkować przepisy dotąd różnie stosowane przez szkoły. Zmiany są powiązane z wdrażaniem reformy programowej „Reforma'26 – Kompas Jutra”. Nowe regulacje mają objąć nie tylko samo ocenianie, ale też organizację egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów wiadomości. MEN chce wprowadzić bardziej jednolite zasady, które będą obowiązywać w całym kraju.

MEN wprowadza zmiany. Egzaminy głównie w szkole, z limitem trzech dziennie

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. Co do zasady mają się one odbywać stacjonarnie, w szkole, w obecności komisji i bez korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. Wyjątkiem pozostaną urządzenia służące monitorowaniu stanu zdrowia. Egzamin poza szkołą będzie możliwy tylko za zgodą dyrektora, m.in. ze względów zdrowotnych lub z powodu niepełnosprawności ucznia.

Po konsultacjach MEN zrezygnowało z wyznaczania maksymalnego czasu trwania egzaminów. Zamiast tego pojawią się minimalne limity: 30 minut dla klas I-III, 45 minut dla klas IV-VIII i 60 minut w szkołach ponadpodstawowych. W ciągu jednego dnia uczeń będzie mógł zdawać maksymalnie trzy egzaminy, a wynik ma otrzymać najpóźniej następnego dnia.

Zmiany w edukacji. Nowe podejście do zachowania i prac domowych

Projekt MEN przewiduje też zmiany w ocenie zachowania. Większy nacisk ma zostać położony na kompetencje społeczne i obywatelskie, takie jak odpowiedzialność za własny rozwój, współpraca, budowanie relacji czy zaangażowanie w życie klasy, szkoły i lokalnej społeczności. Z projektu usunięto kontrowersyjne odwołanie do "postawy patriotycznej", zastępując je zapisem o szacunku dla własnego narodu i ojczyzny oraz tradycji i kultury innych narodów.

Bez rewolucji pozostaną zasady dotyczące prac domowych w klasach IV-VIII – nadal mają być nieobowiązkowe. Każda wykonana praca będzie jednak musiała zostać sprawdzona, a uczeń ma otrzymać informację zwrotną. Systematyczność w ich wykonywaniu będzie mogła wpłynąć na ocenę roczną, jeśli przewidzi to statut szkoły. Zmiany obejmą też uczniów szkół branżowych, którym łatwiej będzie uzyskać zwolnienie z zajęć przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy.

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