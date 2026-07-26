„Klub milionerów” przy Morawieckim. Tyle mają politycy związani z Rozwojem Plus

Wokół Mateusza Morawieckiego skupili się politycy, którzy według oświadczeń majątkowych deklarują łącznie ponad 150 mln zł majątku – podaje „Fakt”. Na czoło wysuwają się Marek Jakubiak i Andrzej Gut-Mostowy, którzy dysponują wysokimi majątkami, ale wysokie aktywa wykazuje także sam były premier. Sprawa nabiera znaczenia w momencie, gdy Prawo i Sprawiedliwość szykuje formalne rozstanie z politykami związanymi ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rada polityczna PiS ma zdecydować o wykluczeniu ponad 30 osób, które nie podpisały partyjnej lojalki i współpracują przy projekcie budowanym wokół Morawieckiego.

Rozwój Plus. Marek Jakubiak i Andrzej Gut-Mostowy wyróżniają się najbardziej

Największy majątek w tym gronie deklaruje Marek Jakubiak. Poseł wycenił 100 proc. udziałów w spółce Browary Regionalne Jakubiak na kwotę blisko 60 mln zł. Do tego dochodzą nieruchomości warte około 7 mln zł oraz oszczędności w złotych i dolarach. Jeszcze większy portfel nieruchomości wykazał Andrzej Gut-Mostowy. W oświadczeniu majątkowym podał 7,1 mln zł oszczędności, a także dom, mieszkanie i dziesięć innych nieruchomości, których łączna wartość sięga około 75,5 mln zł. Dziennik „Fakt” zwraca też uwagę na jego wysokie dochody z wynajmu i udziałów w spółkach.

Sam Mateusz Morawiecki zadeklarował z kolei m.in. 3,9 mln zł w obligacjach i około 8,7 mln zł w nieruchomościach. Wśród nich są między innymi domy, mieszkanie, udział w segmencie i działka rolna.

Rozwój Plus jako przyszła nowa siła w Sejmie

Według „Faktu” część polityków związanych z byłym premierem rozważa utworzenie koła lub klubu parlamentarnego. Taki ruch dałby im dostęp do środków z Kancelarii Sejmu na biura, ekspertyzy i obsługę działalności, choć już bez finansowego zaplecza PiS

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