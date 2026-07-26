„Klub milionerów” przy Morawieckim. Tyle mają politycy związani z Rozwojem Plus
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„Klub milionerów” przy Morawieckim. Tyle mają politycy związani z Rozwojem Plus

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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki Źródło: Shutterstock / TomaszKudala
W grupie posłów ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus nie brakuje milionerów. Gdyby podsumować ich dorobek, to zebrałoby się ponad 150 mln zł.

Wokół Mateusza Morawieckiego skupili się politycy, którzy według oświadczeń majątkowych deklarują łącznie ponad 150 mln zł majątku – podaje „Fakt”. Na czoło wysuwają się Marek Jakubiak i Andrzej Gut-Mostowy, którzy dysponują wysokimi majątkami, ale wysokie aktywa wykazuje także sam były premier. Sprawa nabiera znaczenia w momencie, gdy Prawo i Sprawiedliwość szykuje formalne rozstanie z politykami związanymi ze stowarzyszeniem Rozwój Plus. Rada polityczna PiS ma zdecydować o wykluczeniu ponad 30 osób, które nie podpisały partyjnej lojalki i współpracują przy projekcie budowanym wokół Morawieckiego.

Rozwój Plus. Marek Jakubiak i Andrzej Gut-Mostowy wyróżniają się najbardziej

Największy majątek w tym gronie deklaruje Marek Jakubiak. Poseł wycenił 100 proc. udziałów w spółce Browary Regionalne Jakubiak na kwotę blisko 60 mln zł. Do tego dochodzą nieruchomości warte około 7 mln zł oraz oszczędności w złotych i dolarach. Jeszcze większy portfel nieruchomości wykazał Andrzej Gut-Mostowy. W oświadczeniu majątkowym podał 7,1 mln zł oszczędności, a także dom, mieszkanie i dziesięć innych nieruchomości, których łączna wartość sięga około 75,5 mln zł. Dziennik „Fakt” zwraca też uwagę na jego wysokie dochody z wynajmu i udziałów w spółkach.

Sam Mateusz Morawiecki zadeklarował z kolei m.in. 3,9 mln zł w obligacjach i około 8,7 mln zł w nieruchomościach. Wśród nich są między innymi domy, mieszkanie, udział w segmencie i działka rolna.

Rozwój Plus jako przyszła nowa siła w Sejmie

Według „Faktu” część polityków związanych z byłym premierem rozważa utworzenie koła lub klubu parlamentarnego. Taki ruch dałby im dostęp do środków z Kancelarii Sejmu na biura, ekspertyzy i obsługę działalności, choć już bez finansowego zaplecza PiS

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Źródło: Fakt / WPROST.pl