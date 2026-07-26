Nagłe wyznanie Kurskiego o Morawieckim. Te słowa zaskoczyły obecnych w studiu

Wciąż nie opadł kurz po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy – prezes Jarosław Kaczyński postawił swoim parlamentarzystom ultimatum – nakazał im podpisać tzw. lojalki (mieli pisemnie zadeklarować, że nie należą do „prowadzących działalność polityczną” organizacji w ramach PiS). Każdy, kto tego nie zrobił, musiał liczyć się z surowymi konsekwencjami – we wtorek (28 lipca) osoby te oficjalnie przestaną być członkami partii (choć nieoficjalnie już dziś traktowani są tak, jakby wypadli za burtę).

W całej tej sprawie Kaczyńskiemu chodziło tak naprawdę o Stowarzyszenie Rozwój Plus – inicjatywę Mateusza Morawieckiego, kótra od początku nie podobała się szefowi partii. 40 posłów nie podpisało lojalki, pokazując w ten sposób, że chcą pozostać przy byłym szefie rządu Zjednoczonej Prawicy. Eksperci ds. polityki są przekonani, że już w tym momencie były premier – gdyby założył własne ugrupowanie – mógłby liczyć, iż przekroczyłoby ono próg wyborczy i stałoby się szóstą siłą w Parlamencie.

Część polityków prawicy od dawna nie darzy zaufaniem Morawieckiego – co i rusz wypominają mu, że m.in. był członkiem Rady Gospodarczej przy znienawidzonym przez nich premierze Donaldzie Tusku (w trakcie pierwszego rządu przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej). Nie przepadał i nie przepada za nim też były prezes Telewizji Polskiej – dzisiaj, na antenie Telewizji Republika, Kurski pośrednio to zasugerował.

Atmosfera w studiu TV Republika zgęstniała. „Od dawna mówiłem, żeby go wyrzucić”

W niedzielę (26 lipca), w programie „Wysokie napięcie”, głównym tematem rozmowy był rozpad PiS. W spotkaniu uczestniczył nie tylko był szef TVP, ale także posłowie: Robert Gontarz (wciąż jeszcze członek PiS, jednak nie złożył partyjnej deklaracji lojalności) czy m.in. Krzysztof Mulawa (lider Konfederacji Wolność i Niepodległość, zasiada w zarządzie głównym Ruchu Narodowego).

Kluczowym momentem programu, który prowadził dziennikarz Miłosz Kłeczek, był ten, gdy Kurski – po ostrej wymianie zdań –powiedział, że „Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej [w domyśle – z PiS – przyp. red.]”. – Udało się! Znaleźliśmy winnego. Pan prezes powiedział przed chwilą: „Od dawna mówiłem, żeby wyrzucić Morawieckiego”. Nareszcie, szanowni państwo, udało się uzyskać prawdę. Panie prezesie, pan prawdę powiedział, dziękuję! To fantastyczne! W końcu wiemy, kto jest winny! Przyznał się pan, że jest pan ojcem rozpadu PiS – zareagował na te słowa Gontarz.

Były prezes TVP przyznał, że alarmował ws. kierownictwo partii – i to nie raz. Miał ostrzegać, że „szereg podejmowanych działań” zaowocuje tym, iż „w decydującym momencie Morawiecki zdradzi elektorat i wbije nóż w plecy”.

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