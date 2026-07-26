Pilna ewakuacja w Aquaparku Reda. Na miejscu jest 11 zastępów straży

O sprawie poinformowała redakcja Telewizji Polskiej. W niedzielę (26 lipca), w Aquaparku Reda zarządzono ewakuację. Pływalnię opuścić musiało ponad 400 osób.

Powód? Na terenie obiektu wydzielać zaczął się chlor (toksyczny, żółtozielony gaz).

Miało to najprawdopodobniej związek z uprzednim popełnieniem błędu przez technika.

Pomorze. Ewakuacja Aquaparku Reda. Jedna osoba została przewieziona do szpitala

Jak podała TVP Info, pracownik dodał kwas siarkowy (bezbarwna i oleista ciecz, która bardzo dobrze pochłania wodę i niszczy materiały organiczne) z podchlorynem sodu (ma on jasnożółtą lub zielonkawo-żółtą barwę i działanie dezynfekujące, wybielające, a także utleniające) do zbiornika. Jest on stosowany m.in. do uzdatniania wody basenowej. Po zmieszaniu się dwóch wspomnianych wcześniej związków chemicznych zaczął wydzielać się chlor.

Ewakuowano nie tylko klientów aquaparku, ale także pracowników obiektu. Na ten moment wiadomo tylko o jednej osobie poszkodowanej – jest nią technik, który obsługiwał instalację. Stwierdzono u niego zatrucie – zespół ratownictwa medycznego (na miejscu jest około 30 przedstawicieli służb medycznych) umieścił go w karetce pogotowia i przetransportował do pobliskiej placówki med.

Z ustaleń stacji wynika, że na miejscu w akcji uczestniczy łącznie 11 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród nich są m.in. członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni.